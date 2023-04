Sorprenden con el lanzamiento de la bebida más típica de la Feria de Abril en un formato nunca visto

Ya huele a feria, que olé, ya huele a feria. Y con ella, para muchos, ya huele también a rebujito. En ese sentido, los amantes de la que es por excelencia la bebida de la Feria de Abril pueden estar de enhorabuena este año.

Bodegas Barbadillo, tal y como informa la propia compañía en un comunicado, ha decidido apostar por la innovación y entrar en la categoría de bebidas listas para beber y llevar (ready to drink) con Barbadillo Rebujito Barbadillo Mixed, o lo que es lo mismo, rebujito en lata.

Barbadillo lanza al mercado esta nueva bebida en la antesala del inicio de la Feria de Abril y resto de fiestas que se celebran en Andalucía a partir de la primavera, donde el rebujito es una de las bebidas más demandadas.

En concreto, la bodega bicentenaria española se adapta así a la demanda de los consumidores con esta nueva bebida refrescante, en la que mezcla su icónica manzanilla con refresco de lima-limón.

El responsable del proyecto Barbadillo Mixed, José Manuel García Córdoba, ha explicado que la entrada en esta categoría llega después de que “en los últimos años los productos listos para servir tienen un importante crecimiento, y Barbadillo Mixed es la respuesta a esta demanda del consumidor”.

El hecho de haber elegido presentar la bebida en lata se debe, según Bodegas Barbadillo, a que es muy fácil de transportar, enfriar y conservar intactas todas las cualidades del rebujito.

Asimismo, la compañía resalta que “el envase es de aluminio totalmente respetuoso, 100% sostenible, hermético y opaco, ligero, individual, fácil de abrir y atractivo para la nueva generación de consumidores”.

Reivindican que el rebujito fue inventado por farmacéuticos

El rebujito también ha sido protagonista en los últimos días después de que el farmacéutico Antonio Baquero Olmos haya reivindicado que la bebida fue “inventada” en la caseta 'La Rebotica', que los farmacéuticos tenían durante la feria del Corpus Christi de Granada en 1985.

Aquel año, según detalla Baquero en un artículo publicado en la revista Farmanova-Hefagra y que recoge Europa Press, tras una larga jornada de trabajo, llegó el cansancio y la sed a los miembros de la comisión.

Sin embargo, no había bebida. “Empezaron a rebuscar por todos los trastos, cajas y restos que habían quedado almacenados desde el año anterior y tampoco había nada”, explica el farmacéutico.

Finalmente, sí que encontraron un par de cajas de botellas de vino amontillado del Laboratorio Calmante vitaminado. Pero, tras el primer sorbo, resoplaron y notaron que el vino no estaba en muy buenas condiciones.

En consecuencia, decidieron añadirle un refresco para cambiarle el sabor. Únicamente hallaron unas botellas de Seven Up, que mezclaron con el vino: “Como si de una fórmula magistral se tratase, mezclaron este vino de Calmante Vitaminado y el Seven Up, resultando estar bueno; tan bueno que durante el resto del montaje de la caseta y durante todas las fiestas del Corpus fue la bebida de moda, pero ya era con Sprite”, destaca Antonio Baquero Olmos.