Subida salarial funcionarios 2025: claves de la propuesta del Gobierno y por qué los sindicatos hablan de "insulto"

El Gobierno ha propuesto una subida salarial para los funcionarios del 10% entre 2025 y 2028, pero los sindicatos CCOO, UGT y CSIF la han rechazado de forma tajante, calificándola de "insulto". La falta de acuerdo abre la puerta a una huelga general del sector público antes de fin de año.

Las claves del conflicto por la subida salarial de los funcionarios 2025

Propuesta del Gobierno: plantean un incremento progresivo del 10% en el salario de los empleados públicos, a aplicar entre 2025 y 2028 .

del en el salario de los empleados públicos, a aplicar . Rechazo sindical: CCOO, UGT y CSIF rechazan la oferta por considerarla "insultante" e "insuficiente".

la oferta por considerarla "insultante" e "insuficiente". Motivo del "no" de los sindicatos: alegan que la subida no cubre la pérdida de poder adquisitivo ni la subida de los precios.

ni la subida de los precios. Amenaza de movilización: CCOO ya advierte de una posible huelga general de funcionarios si no llega una propuesta "más ambiciosa". CSIF y UGT son, por ahora, más conservadores en sus respuestas al plan de Moncloa.

ya advierte de una de funcionarios si no llega una propuesta "más ambiciosa". CSIF y UGT son, por ahora, más conservadores en sus respuestas al plan de Moncloa. Respuesta del Gobierno: una nueva reunión el jueves para seguir negociando.

para seguir negociando. Objetivo de la negociación: sustituir el acuerdo salarial anterior, que caducó en 2024, y garantizar la subida de sueldo de 2025, que los sindicatos consideran prioritaria ante el aumento de los costes de la vida.

Subida Salarial funcionarios 2025: cuál es la propuesta del Gobierno

La oferta lanzada por el Gobierno a los tres sindicatos principales en el sector público consiste en un aumento progresivo del sueldo de los funcionarios entre 2025 y 2028, hasta llegar a un 10% más a final de ese periodo.

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública no ha detallado su plan año a año, pero diversas fuentes sindicales detallan que la subida planteada por Óscar López no podría superar el 4% entre 2025 y 2026 para no sobrepasar el techo de gasto. Así, quedaría al menos un 6% por subir para el periodo 2027-2028.

El Motivo del Desencuentro: qué quieren exactamente los sindicatos

El problema surge de la actual situación del sector público y de la sostenida crisis inflacionaria de los últimos años. Caducado el acuerdo anterior en 2024, en los últimos meses no se han conseguido acercar posturas entre Gobierno y sindicatos para sellar un nuevo acuerdo multianual.

Representados por las voces de tres sindicatos, las reclamaciones al Ejecutivos son diversas. La parte más incisiva en la negociación está siendo, por ahora, CCOO, que adelanta su firma intención de ir a "huelga general de funcionarios" ya en diciembre si no reciben una propuesta de mayor alcance económico, por ser esta absolutamente "insuficiente" para compensar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores.

Desde CSIF, sindicato clave en la función pública, la opinión es que la propuesta del 10% para 2025-2028 "no cubre la subida de precios de 2025" ni la prevista "para 2026", por lo que defienden seguir negociando.

Más moderados, los representantes de UGT se suman al rechazo del sector, si bien consideran que no es momento de movilizaciones y abogan por mantener abiertos los canales de comunicación y negociación.

La subida salarial a los funcionarios en años anteriores

En 2018 la subida fue del 1'75%, por una subida del 1'7% del IPC.

En 2019 la subida fue del 2'5%, por el 0'7% del IPC.

En 2020 la subida fue del 2%.

En 2021 la subida fue del 0'9%.

En 2022 la subida fue del 2%, más un 1% variable.

En 2024 la subida fue del 2'5% más un 1% variable.

En 2024 la subida fue del 2% más un variable del 0'5%.

En este gráfico de Europa Press, los años anteriores:

¿De cuánto es la subida salarial que propone el Gobierno?



El Ejecutivo aspira a llegar a una subida del 10% en los sueldos de los funcionarios de aquí a 2028, sin precisar aún el porcentaje de incremento para cada ejercicio, pero con el límite de un 4% máximo entre 2025 y 2026 y un 6% entre 2027 y 2028.

¿Por qué los sindicatos han rechazado la oferta?

Aunque cada cual tiene su matiz, el sentir general de los tres grandes sindicatos presentes en la mesa de negociación es que es "insuficiente" y no compensa el alza de los costes de la vida. Desde CSIF recuerdan que hasta octubre de 2025 la inflación interanual era del 3'1%, por lo que todo aumento anual inferior significaría perder "poder adquisitivo".

¿Afecta a todos los funcionarios por igual?

Sí, salvo que el acuerdo final establezca alguna consideración especial al respecto.

¿La subida es fija o depende del IPC?

Esta vez el 10% planteado por el Gobierno es fijo, sin que se haya hecho mención a las cifras del IPC, del IPCA (índice de Precios de Consumo Armonizado) o del PIB

¿Puede haber retroactividad si no hay acuerdo a tiempo?

Sí. De hecho, el acuerdo ya va tarde, porque el anterior caducó el 31 de diciembre de 2024, por lo que está congelado. De aprobarse, incorporaría la retroactividad con fecha 1 de enero de 2025.

¿Habrá una huelga de funcionarios?

Podría, de hecho ya ha aparecido el comodín de la huelga. Lo ha hecho inicialmente CCOO, tras tildar de "insulto" y de "inaceptable" el incremento. Desde Comisiones Obreras añaden que o llega una propuesta "más ambiciosa" o "la huelga general en diciembre será una realidad". No tan lejos llegan de momento CSIF, que reclama seguir negociando y UGT, que por ahora no plantea movilizaciones.

¿Qué te parece la propuesta? Participa en los comentarios

Queremos conocer tu visión. Si estuvieras sentado en la mesa de negociación, ¿qué propuesta harías tú para acercar posiciones entre Gobierno y sindicatos?