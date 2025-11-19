El Gobierno plantea una subida salarial del 10% para los funcionarios entre 2025 y 2028

Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública de España

Los funcionarios podrían ver incrementada su nómina un hasta un 10% para el año 2028. Así lo ha planteado el Gobierno tras la reunión entre el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, liderado por Óscar López, con los sindicatos CCOO, UGT y CSIF.

La subida se produciría progresivamente, entre 2025 y 2028, según ha asegurado el CSIF ante los medios de comunicación, y respondería de esta forma a la petición que los representantes de los trabajadores públicos llevan solicitando desde hace meses.

Este nuevo acuerdo salarial se produce ya que el anterior acuerdo caducó en 2024, y no se habían producido hasta ahora, avances sustanciales que aseguraran un incremento como pedían los trabajadores.

Si bien, durante la última reunión, el Gobierno se había mostrado abierto a revisar la tasa de reposición de todos los funcionarios del país. Tras esta noticia parece que la situación avanza correctamente para que se lleve a cabo un aumento salarial para los trabajadores públicos.

--Noticia de ultima hora. En ampliación--