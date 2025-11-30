Un juzgado de Logroño borra más de 80.000 euros de deuda a un autónomo y marca un nuevo caso de alivio gracias a la Ley de Segunda Oportunidad

Los autónomos se pueden enfrentar a deudas que son imposibles de pagar, pero hay una opción.

El día que miles de autónomos han salido a la calle en una veintena de ciudades españolas protestando por su situación, a veces también llegan buenas noticias para el colectivo. Si no, que se lo digan a este autónomo logroñés que ha logrado la exoneración total de una deuda de más de 84.000 euros con la Ley de Segunda Oportunidad. En un momento donde el colectivo clama, entre otras medidas, por una reducción de cuotas, menor presión fiscal y más derechos laborales, esta ley al menos evita en algunos casos tener que abonar una deuda inasumible.

Cuando un autónomo arrastra deudas durante años, la ley suele parecer un muro. Pero esta vez, en Logroño, el muro se abrió. El Juzgado de Primera Instancia número 6 ha concedido la exoneración total de 84.382 euros a un profesional que llevaba una década atrapado en impagos, intereses y angustia. Es un fallo de lo más relevante, porque muestra cómo funciona hoy la Ley de Segunda Oportunidad, quién puede acogerse y qué exige realmente un juez para cancelar un pasivo completo.

Según la Asociación de Ayuda al Endeudamiento, que le ha acompañado en todo el proceso, entre sus acreedores, figuraban Banco Santander, la Seguridad Social, Iberdrola y el ayuntamiento de Briones, entre otros. Todo sumaba una montaña imposible de mover o hacer desaparecer. La Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social, puede evitar situaciones extremas.

Una década viviendo con miedo: "La deuda es vivir sin aire"

Su historia, como subrayan desde la asociación, empieza como la de tantos otros. Abrir un negocio, confiar en que el trabajo diario bastará, y descubrir después que cada euro se va antes de tocar la cuenta. "Nunca dejé de trabajar, jamás. Pero el dinero desaparecía sin llegar a mis manos", recuerda.

Durante años, sobrevivió como pudo. Pedía un préstamo para pagar otro. Aplazaba facturas. Ignoraba llamadas por miedo a que fueran requerimientos. Dejaba cartas sin abrir. Evitaba conversar con conocidos en el pueblo por temor a una notificación. Esa parte emocional del endeudamiento, casi nunca visible, termina agravando lo económico. Como él mismo resume hoy: "Vivir con deuda es vivir sin aire. Te roba el sueño y te quita dignidad", se lamenta.

Ser autónomo es un deporte de riesgo

Según los datos recopilados por distintas asociaciones del sector, más del 70% de las personas que inician estos procedimientos arrastran deudas durante más de cinco años, y un 45% supera los 50.000 euros de pasivo. Son cifras que evidencian que se trata de perfiles recurrentes: autónomos, pequeños empresarios y profesionales con ingresos variables que sufren impagos o bajadas de actividad.

El fallo encaja con la tendencia creciente de los últimos años: más ciudadanos acuden a esta vía para desbloquear situaciones insostenibles. Aunque no hay cifras oficiales globales consolidadas, las principales asociaciones hablan de un crecimiento anual de entre el 20% y el 30% en solicitudes de exoneración desde 2022.

Al menos, la Ley de Segunda Oportunidad, tras su reforma, permite exonerar también parte de las deudas con Hacienda y la Seguridad Social, siempre bajo control judicial y según la trayectoria del caso. El objetivo no es premiar el incumplimiento, sino permitir que quien no puede pagar pueda rehacer su vida sin arrastrar para siempre un lastre imposible.