Una joven española sobre irse a vivir a Luxemburgo: "El sueldo mínimo son alrededor de 2.500 euros y una persona con formación gana 3.500"

“Vale la pena”. Así responde, sin dudarlo, una joven española empleada de Amazon cuando le preguntan si compensa mudarse a Luxemburgo. Su testimonio, compartido por el pódcast Crece sin Límites en YouTube, se ha hecho viral al comparar su experiencia en el Gran Ducado con los salarios y el nivel de vida en España.

La trabajadora lo tiene claro: “Yo lo veo como una inversión a largo plazo, porque al final tú siempre puedes volver”. Y con los números sobre la mesa, su argumento resulta difícil de rebatir: “Si estamos hablando que el sueldo mínimo son 2.500 euros, y una persona con formación gana más que eso, gana 3.500 o 4.000, el alquiler serían unos 1.000”.

Según explica, vivir sola en Luxemburgo es prácticamente inviable, ya que “una habitación cuesta unos 1.000 euros, y si te compartes entre dos van a ser 1.000, pero por habitación. No puedes vivir solo por 1.000, no”.

Aun así, la joven insiste en que el balance compensa, sobre todo para quienes trabajan en grandes compañías como Amazon. “Más que por la capacidad de ahorro, la gente se va por las oportunidades de carrera profesional”, comenta. Y a continuación hace la cuenta que ha hecho reflexionar a medio internet:

“Si cogemos los 4.000 euros, le quitamos 1.000 euros por una habitación, o yo en mi caso que vivo con mi pareja, pues pagamos eso cada uno. Te sobran 3.000. Vamos a decir que necesitas 1.000 euros para comida, ropa, gimnasio… te siguen sobrando 2.000 euros. Dime tú en España dónde ahorras 2.000 euros al mes”.

El fragmento, que forma parte de un episodio más amplio sobre trabajar en Amazon y vivir en el extranjero, ha despertado un aluvión de comentarios. Algunos usuarios destacan la diferencia abismal en los salarios frente al coste de vida español; otros, directamente, se preguntan cuánto tardan en hacer las maletas.