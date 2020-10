A más amigos, mejor salud

Maskot via Getty Images

Sin ningún empeoramiento de párkinson

María del Carmen (de la Asociación Pepita de personas con párkinson) me escribió un correo electrónico hace unas semanas para informarme que había participado en un gran estudio que, según sus palabras textuales, “realmente lo que hace es confirmar lo que nos llevas diciendo tú sobre dieta, ejercicio y socialización”.

Ella misma manifestaba no observar ningún empeoramiento en su enfermedad y afirmaba encontrarse estupendamente. Ella hace ejercicio, socializa y se alimenta bien. Además, sonríe mucho.

Vivir saludable con párkinson

En el estudio Living healthy with Parkinson. efectuado en la University of Washington School of Public Health, reclutaron unas 1.500 personas con un diagnóstico de párkinson idiopático. Algunos incluso habían sido diagnosticados hacía más de 20 años. Como seguramente sabéis, el párkinson es una enfermedad neurodegenerativa incurable que suele manifestarse sobre todo en personas de edad avanzada, si bien actualmente hay un número mayor de casos de personas jóvenes que empiezan a manifestar los síntomas. Es una de las enfermedades del cerebro más comunes en la sociedad y de la que aún se desconocen muchos aspectos sobre cómo evoluciona, su origen o tratamiento óptimo. Sin duda, yo lo defiendo y lo divulgo, las personas pueden contribuir “para bien o para mal” al progreso de esta enfermedad.