Adri Contreras, presidente de 'El Barrio' en la Kings League: "Hago cosas que nunca había imaginado"

El 'tiktoker' e 'influencer' Adri Contreras. Adri Contreras

Se considera “un chaval sencillo” y destaca que siempre ha sabido cuáles eran sus límites, pero Adrián Contreras (Ibiza, 1996) no parece tener techo y se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida, siendo uno de los creadores de contenido más influyentes en TikTok y uno de los ‘fichajes’ de Gerard Piqué para su nuevo proyecto, la Kings League.

Un influencer que se formó entre las paredes de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid y que no dudó en aprovechar las prácticas extracurriculares para hacerse un hueco en uno de los principales programas deportivos de España, El Chiringuito de Jugones.

Tras su paso por el programa de Josep Pedrerol, decidió embarcarse en Charlas de Fútbol - Kaiser Fútbol, un canal de YouTube especializado en fútbol que terminó el pasado 18 de mayo. Durante ese tiempo, se lanzó a comunicar a través de TikTok y se ha terminado convirtiendo en todo un éxito, llegando a conseguir el premio al mejor tiktoker deportivo de 2021.

El impacto de Adri Contreras le abrió una nueva puerta, la de ser creador de contenido en Dux Gaming, proyecto dirigido por Thibaut Courtois y Borja Iglesias, además del youtuber DjMaRiiO. Lugar desde donde sigue creciendo y ya cuenta con 2,6 millones de seguidores en TikTok y 240.000 suscriptores en YouTube.

¿Cómo estás viviendo todo lo que te está pasando? ¿Dónde crees que está el techo Adri Contreras?

Lo intento llevar con la máxima normalidad posible, pero hay cosas que no asimilo. Ni en mis mejores sueños podía imaginarlo. Creo que lo estoy llevando bien, con normalidad.

No tengo ni idea de dónde puede estar mi techo. Yo siempre quiero crecer, tener más visitas, grabar el mejor contenido posible y las cosas van llegando solas y poco a poco. La idea es trabajar cada día igual y las oportunidades aparecen.

2.6 millones de seguidores en Tiktok, pero mucho trabajo detrás, ¿no? ¿Cuántos vídeos has llegado a grabar en un día?

Pues mira, hice mi propio récord hace poco, el último día del mercado de fichajes de este año. En total, 50 tiktoks, desde primera hora de la mañana hasta última hora de la noche. Pero no solo lo hago en TikTok, también lo hago en YouTube, Twitch o Instagram. Prácticamente estoy todo el día.

Al principio empecé sobre todo con TikTok, subía unos cinco. Luego, un día, llegué a subir 20 y lo fijé como lo mínimo que quería hacer al día. Yo me iba de vacaciones, pero los subía sí o sí. Ahora no me da tiempo por temas de publicidad con las marcas y eventos. Pero suelo intentar hacerlos.

Estuviste dos años en El Chiringuito de Jugones. ¿Qué diferencias has notado entre los medios más tradicionales y en crear contenido a través de redes sociales?

Yo creo que tampoco hay tanto cambio. He pasado de tener un horario fijo, una oficina, un jefe, a tener mi propia oficina que es mi habitación. Yo mando en mi contenido y me da una libertad que me hace sentirme mejor y ser más feliz. No me gusta tener un horario. En El Chiringuito de Jugones ponía tuits o me encargaba de Instagram, ahora hago vídeos cortos. He pasado de poner tuits a ser yo quien cuenta ese tuit y hacerlo en 20 o 30 segundos.

Y, por si fuera poco, presidente de uno de los clubes de la Kings League. ¿Cómo recibiste la noticia?

No me lo esperaba. Yo estaba en mi habitación y me metí en Twitter, que es algo que uso poquísimo y vi un mensaje de Gerard Piqué. Dije, esto es fake, seguro. Comprobé que tenía 20 millones de seguidores y que era su cuenta oficial. Me comentó que tenía un proyecto en el que llevaba meses trabajando, que si le podía dar mi número para hablarlo mejor y me contó un poco la idea. La verdad es que estaba flipando. Soy un friki del fútbol y del Modo carrera del FIFA. Darle vida a un equipo y que se llame El Barrio es una locura. He hecho cosas que nunca me había podido imaginar.

En las Kings League están los streamers más grandes del mundo. Yo soy sincero y sé que a mí me ha metido porque quería meter gente de todas las redes sociales. Piqué me dijo que le gustaba mucho mis vídeos. Me ha cambiado la vida.

Ahora te toca presidir una plantilla de 12 jugadores. ¿Cómo lo llevas?

El draft va a ser muy importante. El Kun Agüero, por ejemplo, se lo puede decir a cualquier futbolista profesional. Hablaba de Zabaleta, Ronaldinho... Ahí pueden marcar la diferencia. Yo estoy abrumado con el número de gente que me está escribiendo, pero tengo que fichar a solo dos. Tengo muchos amigos que me están pidiendo que les meta en la plantilla, yo les digo que manden la prueba a la inscripción. Me han llegado más de 1.000 correos.

Pero a mí la Kings League me ha cambiado la vida. Es una pasada. Mi contenido va a cambiar mucho. Voy a dar mucha bola a esto, porque ser el presidente de un equipo es la hostia. Es increíble. En el camerino antes del evento, estuve con todos, estaban ultrailusionados. A mí me puso cachondo cuando Piqué dijo que se retiraba. Con eso indicaba que se iba a centrar muchísimo en el proyecto. Tenemos un grupo de WhatsApp de los presidentes con Piqué y él está involucrado mandando mensajes y proponiendo cosas.

¿Qué mensaje y consejo le puedes dar a la gente que le gustaría dedicarse a ser tiktoker o estudiar periodismo?

Hay dos cosas importantes, el trabajo, de verdad, y la constancia. De esforzarte todo lo que puedas. Yo empecé desde cero, no tenía contactos ni herramientas y me vino bien la etapa del barro, los cuatro años de carrera escribiendo gratis en páginas digitales. Hay que arriesgar un poco en ese sentido, dos o tres años que no me lea nadie. Estuve un año entero en YouTube que no me veía nadie. Ahora me da miedo la gente joven que quieren hacerse una cuenta de TikTok y triunfar y esas personas tienen que pasar unos años de crecimiento. Yo tengo ya 26 años. Hay que tener paciencia, constancia, trabajo y no querer conseguir un millón de seguidores el primer día.

Y este jueves te marchas a Qatar. Danos tu opinión. ¿Cómo ves a la selección española?

Pues la verdad es que es la noticia más importante de mi vida. He conseguido estar todo el mes en Qatar. Es un sueño para mí cubrir un Mundial de fútbol. He estado en casi todas las competiciones y solo me faltaba eso. Estoy muy contento.

Respecto a las posibilidades de la selección, ojalá gane, yo confío mucho en Luis Enrique, pero viendo la selección que llevamos. A España le coge Argentina, Brasil, Francia... Luis Enrique sorprendió en la Eurocopa, pero no creo que pasemos de cuartos de final. No veo ningún atisbo. Ojalá, pero no soy nada optimista. Yo creo que la favorita es Brasil, tiene un equipazo y creo que Francia va a ser la gran decepción.