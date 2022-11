‘Aida’, pero ¡qué bonita que es la ópera!

Cuando el Teatro Real anunció que comenzaría la temporada 2022-23 con Aida de Verdi se armó la gorda entre los opereros madrileños. Que si no era una ópera para inaugurar una temporada. Que si no era la mejor de Verdi. Que si el montaje de Hugo de Ana que se reponía ya era antiguo cuando se estrenó. Que si encima su grandiosidad iba a ser reducida por eso de los presupuestos, aunque este montaje se coproduzca con el Festival de Abu Dhabi , capital de los ricos Emiratos Árabes Unidos , más ricos ahora gracias a la crisis energética y subida del precio del petróleo.

Todo esto tiene que ver con que Aida tiene la fama de ser una ópera de Verdi menor por ser un encargo. En la que el compositor no dio todo lo que podía dar. Seguro que muchos musicólogos echarían esto por tierra. Sobre todo, sabiendo que Verdi puso mucho cuidado en la composición de esta ópera, de acuerdo con la pasta que le iban a pagar. Incluso solicitó que se creasen unas trompas naturales especiales para las fanfarrias que se escuchan. Por cierto, unos instrumentos que resultaron ser muy parecidos a los que se encontraron posteriormente en la tumba de Tutankamón que justo ahora hace cien años que se descubrió .

Mientras todo esto entretiene a los corrillos operísticos y a los que no lo son, las representaciones siguen su curso. El show debe continuar. Y, no hay duda, que lo que se ve en escena es un show. Quizás no con la espectacularidad con los que se hacían en el pasado, en el Teatro Colón de Buenos Aires hasta había elefantes en escena, o los que se pueden ver en verano en la Arena de Verona, pero tendente a ello.