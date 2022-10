Ana Rosa Quintana, en su regreso a la televisión: "Milagro, el que yo esté hoy aquí"

“Os dije que os vería pronto, se me ha hecho un poco largo, pero ya estoy aquí”, ha continuado diciendo la comunicadora. “Tengo una deuda eterna con el cariño que me ha llegado de ustedes, desde mi compañeros a personas que no conozco”, ha señalado la presentadora quien ha querido agradecer todo el cariño recibido por sus espectadores. “Gracias a todos los que me han hecho llegar sus oraciones, hasta el Papa me ha mandado un rosario bendecido”, ha recordado la presentadora, quien ha dicho en más de una ocasión estar muy “nerviosa”: “No sabéis el altar que tengo en casa con estampitas, medallas, música...”, ha detallado.