Antonio Figueras, experto del CSIC: "Estamos fallando y es porque no hay suficiente personal"

Antonio Figueras , doctor en biología y uno de los investigadores con un currículum más extenso del CSIC, repite una y otra vez una premisa: adelantarse a la enfermedad, arrinconarla y que no sea el Sars-CoV-2 el que parta con ventaja. Esto es clave para que haya una situación controlada y no de transmisión comunitaria.

Vamos mal no, lo siguiente. Lo peor es que la población no es consciente de que la ola se está formando. https://t.co/1vZc2BJMNu

Creo que lo que hay que hacer es un confinamiento de precisión sabiendo claramente las zonas afectadas y, en cuanto se supere un número determinado de casos concretos que dependerá de la densidad de población, habría que hacer cuarentenas aunque sean de un edificio. Hemos dado un martillazo y ahora tenemos que bailar con este virus y si veo que se me desmadra una situación, me retiro inmediatamente y no le dejo personas para replicarse. Sobre todo, no hay que ir al confinamiento general indiscriminado, deben de ser parciales y para eso se necesita una fuerte identificación de contactos y rastreabilidad para poder realizarles pruebas.

En mi opinión hacen falta 20.000 en total. Si no tenemos una aplicación, la tarea de los rastreadores es muy difícil. Ha salido que detectan de media tres contactos cuando una persona podría tener 15 ó 20 si es extrovertido. Esto indica que estamos fallando y es porque no hay suficiente personal. El rastreo es muy lento y cansado, una persona no se acuerda de buenas a primeras de todos sus contactos y a lo mejor tardas 5 ó 6 días hasta llegar al 70 u 80% de los contactos. También hay otro factor: que haya gente que pueda tener miedo a dar sus contactos por si dan positivo y puedan perder su empleo en este momento. Por eso hay que pedir voluntarios, tirar de personal funcionario, etc.

Veo los datos de Madrid y creo que las autoridades sanitarias de Madrid tienen que explicarlos. No pasa nada y no hay que ir a una confrontación. Tienen que decir qué está pasando. Yo ya dije hace dos semanas que había cosas que no me encajaban, no es normal lo que está pasando. En Madrid, por ejemplo, no es obligatorio la mascarilla. Entonces ¿qué pasa? ¿se ha extinguido? Supongo que tendrán alguna explicación y la tendrían que dar tanto para los ciudadanos de esa comunidad como del resto, ya que viajan a otros territorios… Las pruebas y el rastreo, repito, tienen que ser ante la mínima sospecha.

Ahora se está aumentando la movilidad entre comunidades con distintos niveles de infección y, para frenar la transmisión, una medida sencilla es que hay que usar la mascarilla. No hay que explicar que si estás en lo alto de los Picos de Europa no hay que llevarla, pero sí si estás en calles con gente. Cuando tengamos la vacuna ya veremos, pero ahora hay que usarla, lavarse las manos y evitar entrar en aglomeraciones. Ahora es muy necesaria la mascarilla, igual que lo era en marzo.

El uso de la mascarilla no es una imposición del nuevo orden mundial, es una manera de protegerte y de proteger a otros. Si es un virus respiratorio lo que hay que hacer es usar algo que limite o elimine que puedas inhalar o expulsar ese virus, ya sea un pañuelo, una mascarilla o lo que sea. Es incómoda, pero es transitoria, por llevarla un año no pasa nada.

¿Son los PCR en origen una buena medida para los turistas extranjeros?

Sí, porque si no viene el descontrol. Pero tendría que ser una decisión que se tomara a nivel europeo. Es increíble que en la cola de los aeropuertos haya distancia y en el avión no, que es un milagro donde hay algo mágico y no te contagias. No todos los fabricantes tienen los mismos sistemas de filtración de aire y no todos los modelos del mismo fabricante tiene el mismo sistema de filtración de aire. Habría que ir con mascarilla, lavarse las manos, etc. Riesgo no certifica certeza, riesgo significa la posibilidad de y en un lago solo es más improbable que en un avión.

Rellenar un papel, tomar una temperatura y que un médico te mire es un poco de broma. Mira Australia, Sidney ha decidido que no deja entrar más de 350 personas al día y con seguimiento. En Reino Unido apuntan los usuarios que han estado en restaurantes y bares, mientras que en Corea del Sur hacen un seguimiento continuo con llamadas al móvil. Lo que como tenemos tanta dependencia del turismo hemos decidido barra libre.

Tras las últimas informaciones publicadas por la universidad de Oxford o Moderna, ¿ve factible que se pueda empezar a vacunar a finales de este año o principios del que viene?

Desde mi punto de vista, la cosa va para largo. Que tengamos vacunas que protejan parcialmente, sí. Pero la vacuna de Moderna, por ejemplo, en la nota de Reuters dice que los que se inocularon por segunda vez tuvieron mareos, desmayos, dolores, fatigas, etc. No quiero decir que no haya esperanza, pero lo que hay que hacer es modular para que no haya falsas esperanzas, porque como se empiece a caer todo en octubre o noviembre no me quiero imaginar la que se va a montar. Además, con toda la cantidad de negacionistas que hay y que no se comprende que la ciencia es lenta…

¿Cómo ha visto a la sociedad?

Esto ha sido muy grave, la gente no es consciente de que estamos después de una Guerra Mundial, la devastación es enorme, va todo muy mal y cualquier economista o médico lo puede decir mejor que yo. No hay culpables. Es como si hubiera caído un asteroide pequeño, nadie tiene la culpa como tal. A la gente hay que informarla sin aterrorizar. Estamos por encima de miles de casos diarios y en Australia han confinado por 100 casos. Aquí y ahora estamos en una situación de grave emergencia nacional, no hace falta decretar un estado de alarma para verlo.

Creo que la gente no se da cuenta. Después de la Guerra Civil no se preocupaban si podían ir a la playa o no, se preocupaban de lo esencial. Pero revertir una marea de pensamiento colectivo que se ha ido generando durante mucho tiempo es muy difícil, para cambiar este país se necesitan 10 ó 15 años. En Finlandia el modelo educativo lo empezaron a cambiar hace más de una década. Aquí vemos el resultado de más de 40 años de dirigir nuestros esfuerzos económicos al turismo y se debería plantear urgentemente cómo ir cambiando de modelo. Esto es un toque de atención clarísimo.