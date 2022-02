Antonio Resines reaparece en 'El Hormiguero' y deja una frase que levanta el aplauso de todos

Antonio Resines ha reaparecido este lunes en El Hormiguero después de estar durante 48 días en la UCI ingresado por coronavirus. Pablo Motos ha contactado con el actor, que ha reconocido que está flojo después de pasar tanto tiempo hospitalizado, que ha perdido mucho peso y que le cuesta andar porque tiene un 80% del cuerpo atrofiado.

Ha explicado el actor que la última vez que estuvo en el programa de Antena 3, siendo el invitado Javier Cámara, él era negativo y fue al día siguiente cuando alertó a todos de que era positivo en coronavirus.

“Me hice test de antígenos y salió negativo. No tenía nada. Al día siguiente rodé una película con Santiago Segura y tenía un poquito de fiebre y al día siguiente di positivo. Me hice PCR, dio positivo y ya luego fue una semana de debacle”, ha contado.

Resines ha relatado que hasta el 23 de diciembre se recuerda tosiendo “muy mal”, lo llevaron al hospital y ya desde ahí no se acuerda de nada: “Yo pensé que habían pasado cinco días, como un pequeño desmayo, y cuando me desperté el 20 y tantos de enero...”.

Después de haberlo pasado tan mal ha sido tajante: “Hay que apoyar la sanidad pública como sea”. Una frase que ha sido muy aplaudida entre el público de El Hormiguero.

Ha comentado que él no se ha enterado de nada durante los 48 días que ha estado ingresado en la UCI: “No te voy a contar cosas que yo pensaba porque es de cachondeo. Yo estaba en otro mundo paralelo que tenía que ver con la realidad... es que si lo cuento van a pensar que estoy loco”.

“Vives en un mundo extrañísimo que tiene puntos en común con la realidad pero es otra cosa y se pasa muy mal porque no controlas. No es tengo hambre y como, es una cosa muy rara”, ha afirmado Resines, que ha añadido que es algo que le ha pasado “a todo el mundo” que ha estado en su misma situación.

El actor ha contado cómo fueron esos días en el hospital y ha explicado que había 14 turnos y 97 personas en la UCI, de las que se han salvado 80 “que tiene narices”.

Sobre su estado físico, ha señalado que tiene una atrofia del 80% y que no tiene músculo, razón por la que necesita usar el andador para desplazarse: “Me recuperaré pero es lento, complicado y hace falta esfuerzo. Me he librado de una macho... ese es el resumen”.