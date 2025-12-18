Antonio Maestre se indigna por la fecha de una cita para atención primaria en Madrid: los comentarios son más tremendos

La sanidad pública madrileña es uno de los temas que están encima de la mesa de los principales problemas a resolver no solo en la capital, sino en muchos lugares de España. Cuando salen escándalos como el audio del CEO de Ribera Salud, Pablo Gallart, en el que arenga en una reunión privada a aumentar las listas de espera del Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz con motivos de beneficio económico, la bola se hace más grande.

En este caso, el escritor Antonio Maestre ha mostrado públicamente su indignación con la sanidad madrileña tras pedir una cita para atención primaria y las fechas propuestas por la aplicación oficial de la Comunidad de Madrid.

En una publicación en su perfil oficial de la red social X, ha enseñado una fotografía de las citas: "Cita para atención primaria para el 15 de enero en Madrid. UN MES. Podéis poner debajo vuestras citas (si tenéis suerte y os sale alguna disponible)".

"Ayuso tiene la sanidad devastada", ha concluido al final de su mensaje, criticando la gestión de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Peor ha sido cuando multitud de usuarios han mostrado las fechas de sus citas, algunos criticando a Maestro y otros enseñando casos todavía peores.

Meses y meses para una cita

El primer comentario que ha recibido es el de un usuario que advertía de que esas quejas deben ir a las urnas. La réplica de Maestre ha sido cristalina: "Yo tengo un voto. Solo uno. Y lo he ejercido siempre en la dirección de la defensa de los servicios públicos".

El escrito Manuel Ríos ha enseñado que la disponibilidad de las citas que ha pedido son para el 5 de enero, 10 días antes que el de Maestre, o el usuario @ppalpez, que las tiene para finales de diciembre, en apenas una semana.

Sin embargo, las de la usuaria Paloma de la Vega han sido tremendas, siendo citada para el mismo 23 de diciembre: "Aquí las mías. Viendo las otras, todavía tengo que dar gracias". Por otro lado, el usuario Rafa Aldama tiene para casi tres meses, en marzo de 2026.