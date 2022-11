La sedición y la ley del 'sólo sí es sí' provocan la tormenta perfecta contra Moncloa

Europa Press News via Getty Images

Pero lo que provocó el cisma definitivo fueron la catarata de revisiones de sentencia a raíz de la aplicación de la ley del solo sí es sí y la respuesta de Unidas Podemos, calificando a los magistrados de “fachas” y “fascistas”. Lo que Irene Montero aseguró hace tan solo unos días que no ocurriría ha acabado pasado, según la reflexión de un alto cargo socialista, para quien el problema ha sido de respuesta por parte del lado morado. “Nadie duda de que el objetivo de la ley no era este, ni tan siquiera la oposición lo pone en duda. El problema ha sido la falta de autocrítica de Montero y su ataque a los jueces”.

Cabe recordar que Sánchez y el Consejo de Ministros en pleno avalaron la norma, buque insignia del ministerio de Igualdad. “Este país necesita serenarse. La serenidad y la responsabilidad son buenas recetas. No podemos estar como si cada día se acabara el mundo”, afirmó Ximo Puig, presidente de la Comunidad Valenciana, cuestionado por la crisis. Él también abogó por corregir la ley si tiene efectos negativos, como varios de sus homólogos consultados por este diario, y que han llegado a tachar de “barbaridad” las palabras de la ministra de UP. “Los nuestros están que no dan crédito”.