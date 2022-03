Así es Nikki García, la voz que te salva cada vez que te pierdes con el coche

La actriz de doblaje Nikki García. Nikki García

“Recalculando ruta... En la rotonda toma la segunda salida, continúa 200 metros. Gira a la derecha. Has llegado a tu destino”. Seguramente estés cansado de oír su voz mientras conduces, pero probablemente no conozcas o no pongas cara a la actriz que te guía cuando no sabes llegar a tu destino. Hasta hace unos días.

El pasado 15 de marzo, Nikki García, una popular actriz madrileña de doblaje o de voz, publicó en su perfil de Twitter un vídeo dando indicaciones a sus amigos desde el asiento de atrás del coche. “Mis amigos Juan y Ana de Castro me están llevando al hotel y le he dicho que no ponga el GPS, que ya se lo digo yo”, escribió.

Su voz, que es la del asistente de Google desde 2017 y de Google Maps desde 2020, hizo que el vídeo diera la vuelta al mundo hasta el punto de casi obtener un millón de reproducciones y haber sido noticia en multitud de medios. Incluso la cuenta de Twitter del propio navegador reaccionó a la publicación.

Pero a sus 36 años, García es mucho más que la voz del principal GPS (y del Cercanías). Es la voz de Jasmine en Aladdin (2019), la de Irelia en el videojuego LOL o la de Polina Petrova en Call of Duty, entre otros personajes. También ha locutado audiolibros, como las sagas Reina Roja y Outlander, participa como presentadora en El Mundo Today o hace teatro con el podcast de Biotopía. Además, ha publicado dos discos y está componiendo un tercero.

En el asiento de atrás, a menos de un metro de distancia, has llegado a tu destino: la voz de #GoogleMaps 🗣️❤️ https://t.co/NUFl4XG26Y — Google España (@GoogleES) March 16, 2022

Todo su extenso bagaje como profesional, junto a su personalidad, le ha permitido reaccionar a la viralidad de su vídeo con “mucha tranquilidad” porque, como reconoce, ni su vida ni su trabajo “cambian mucho por esto”.

Ser la voz del navegador lo define como “curioso, como mucho”: “En realidad no es fácil ni difícil. Es curioso, como mucho. Da para muchas anécdotas, pero nada en mi vida cambió realmente por ese trabajo, prácticamente a ningún nivel”.

Publicidad

Aunque no es el primer vídeo que sube de este estilo, sí que reconoce que es el que más difusión ha tenido: “Este se ha visto en todo el mundo y eso impone un poco más. Me están llegando cientos de mensajes de Argentina y Uruguay y no sabía que me escucharan tanto allí. Me da mucho amor”.

Un sinfín de anécdotas

García, cuando viaja en coche, acostumbra a quitarle el sonido, pero no por evitar escucharse, sino porque prefiere ir oyendo música o audiolibros. “Paso mucho tiempo en carretera y es donde puedo prestarle más atención a los discos que me gustan”, comenta.

De hecho, se sincera y cuenta que al principio sí que silenciaba el navegador para evitar oírse, pero ahora ya no lo hace. “Estoy muy acostumbrada y me da igual”, afirma.

Para lo que sí que le da es para vacilar y hacer bromas a familiares y amigos. No duda en confesar que con sus amistades lo hace siempre. “Siempre les hace gracia”, dice. En cambio, con desconocidos suele ser más reservada, porque provoca una situación que no siempre llegan a entender. “Sólo lo hago si la otra persona se muestra muy receptiva y el ambiente es propicio”, explica.

García lo ejemplifica recordando una situación donde sí que uso su voz: “Una vez iba en un taxi y mi voz sonaba en la radio en un anuncio donde hacía de asistente virtual. Entonces la mujer que llevaba el taxi me contaba muy emocionada que su hijo utilizaba muchísimo ese asistente, que le encantaba porque le despertaba por las mañanas, le cantaba canciones”.

Hace un día muy de cantar esto en bucle. pic.twitter.com/6b1ItEelLC — Nikki García (@nikkigarcia_es) March 15, 2022

“Me preguntó si sabía que ese asistente cantaba canciones. Le dije que sí, que es le habían contado. Fue tan simpática y dicharachera que me pareció lógico abrir ese melón”, continúa.

Por ello, cuando le comentó que cuando llegaran al destino la grabara con el móvil, que le iba a enviar un mensaje a su hijo: “Le mandé un saludo poniendo mi voz de asistente. Abrió muchísimo los ojos y decía, ‘¡qué bien la imitas!’. Sonreí y le di las gracias. Vivir esos momentos es bonito”.

El mundo del doblaje, un mundo cargado de incertidumbre

Si hay una profesión que va a temporadas es la de actor o actriz de doblaje. Enganchar dos trabajos casi seguidos y después estar un tiempo sin que salga nada es su día a día. En la vida de García, como en la de sus compañeros de profesión, no hay trabajo asegurado. “Dependemos de que suene el teléfono”.

“Esto provoca que haya días o temporadas en las que tienes tanto trabajo que no te da tiempo ni a comer y otras temporadas en las que estás preocupado porque no trabajas”, explica. Aprender a manejar esa incertidumbre es, para ella, “de las mayores dificultades que he tenido”.

García cuenta que ella es muy feliz cuando llega al final del día a casa agotada tras ir corriendo de un estudio a otro, saludando a técnicos, directores o gente de producción. En cambio, cuando no tiene esa presión, trata de reducir gastos y componer su música. Ahora está en busca de poder grabar su tercer disco de estudio, tras We’ve got something y Timescape.

Además, la actriz madrileña se moja en el debate de si es justo que famosos como por ejemplo cantantes doblen la voz de personajes, quitándoles el trabajo: “Soy partidaria de que cualquiera pueda hacer un determinado trabajo si lo hace bien y el resultado es bueno. En realidad lo importante es el producto. Si el producto no pierde calidad, entonces fantástico”.

“El problema llega cuando se sacrifica la calidad en favor del marketing, cosa que tiende a pasar en la industria del doblaje mucho más que en otras, pero últimamente veo un reconocimiento del público a los buenos y malos trabajos. Eso significa que, poco a poco, el público está empezando a valorar el trabajo profesional más allá de la cara de un famoso, y es muy buena noticia, no sólo para los profesionales, sino para el propio producto y para la industria. El reconocimiento al trabajo bien hecho es positivo para todos”, remata.

García demuestra a diario que, aunque su voz en el GPS le de juego, es mucho más que un gira a la derecha, continua recto o cambia de sentido.