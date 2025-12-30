Las nóminas cambian a partir de enero de 2026: qué datos deberías repasar para saber cómo te afecta

Año nuevo, nóminas nuevas. A partir de enero de 2026 se producirá un incremento del Mecanismo de Equidad Intergeneracional que afectará tanto al dinero que reciben los trabajadores como al que aportan las empresas a la Seguridad Social.

El Mecanismo de Equidad Intergeneracional se creó "con el fin de preservar el equilibrio entre generaciones y fortalecer la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social a largo plazo", tal y como se explica en el Real Decreto-ley 2/2023.

En otras palabras, el objetivo de la medida es obtener ingresos adicionales con los que afrontar el pago de las pensiones. El principal motivo de la puesta en funcionamiento del Mecanismo de Equidad Intergeneracional es que el sistema de pensiones estará altamente tensionado durante los próximos años debido a las jubilaciones de los trabajadores pertenecientes a la generación del baby boom.

Durante el año 2025, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional se encuentra situado en el 0,8% de la base de cotización. De esa cifra, un 0,67% la abona el empleador y el 0,13% corre a cargo del trabajador.

A partir de enero de 2026, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional subirá hasta el 0,9% de la base de cotización. La aportación de la empresa pasará a ser del 0,75% y la del empleado se cifrará en el 0,15%.

¿Cuánto dinero supondrá la subida del Mecanismo de Equidad Intergeneracional en 2026?

Vamos a lo que importa: el dinero que se restará de las nóminas como consecuencia del incremento del Mecanismo de Equidad Intergeneracional en 2026. Al tratarse de un porcentaje que se aplica sobre la base de cotización, todo dependerá del salario bruto que perciba cada trabajador.

No obstante, el aumento para los empleados es de un 0,02%, por lo que los efectos económicos de la subida del Mecanismo de Equidad Intergeneracional en las nóminas serán muy reducidos.

Quienes se verán más afectados por este cambio en las nóminas serán quienes cuenten con la base máxima de cotización. A los trabajadores que tienen esa base máxima en 2025 (situada en 4.909,50 euros mensuales) se les deduce un máximo de 76,59 euros a lo largo del año.

Según los cálculos de El País, la base máxima de cotización en 2026 ascenderá a 5.101,20 euros mensuales. Si a ello se le suma la subida del 0,02% en el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, la cifra máxima que pagarán los empleados por ese concepto será de 91,82 euros al año.

Por lo tanto, quienes tengan la base máxima de cotización aportarán 15,23 euros más al año (1,27 euros al mes) en 2026 que en 2025 debido al aumento del Mecanismo de Equidad Intergeneracional.

En cualquier caso, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, únicamente un 8% de los trabajadores del Régimen General cuentan en España con la base máxima de cotización.

Pago adicional de 5,41 euros al año con la base media de cotización

Para tener una visión de qué supondrá la subida del Mecanismo de Equidad Intergeneracional en 2026 a nivel general lo más adecuado es tener en cuenta la base media de cotización.

En el año 2025, la base media de cotización en el Régimen General es de 2.255 euros al mes. Esos trabajadores aportan al Mecanismo de Equidad Intergeneracional 35,18 euros anuales. Con el incremento del 0,02%, los empleados con la base media de cotización destinarán 40,59 euros al año al Mecanismo de Equidad Intergeneracional.

Ello significa que el incremento en la aportación al Mecanismo de Equidad Intergeneracional en 2026 será de 5,41 euros anuales, o lo que es lo mismo, unos 45 céntimos al mes para quienes cuenten con la base media de cotización.