Nikita, 21 años, gasta 3.800 euros en petardos para Nochevieja: "Es puro amor"
"Otros se gastan ese dinero en un viaje", defiende el joven.
Apenas quedan unas horas para que se celebre la Nochevieja 2025 y muchas personas ya tienen la cabeza puesta en los preparativos para celebrar con familia y amigos esta fecha tan señalada.
Más allá de la cena, las uvas y el matasuegras, hay algunas personas que llevan semanas (e incluso meses) preparando a conciencia los petardos que lanzarán durante la noche que dará paso al nuevo año.
Ese es el caso de Nikita Reising, un joven alemán de 21 años que se ha gastado toda una fortuna en adquirir petardos para la Nochevieja 2025: nada más y nada menos que 3.800 euros.
Tal y como recoge el medio de comunicación alemán BILD, Nikita Reising es un residente de la ciudad de Hamburgo que ejerce como educador que está tremendamente orgulloso de la compra de petardos que ha realizado.
Y no ha sido fácil. El joven alemán ha tenido que hacer 11 horas de cola en la tienda de artículos pirotécnicos Fireworks Garage, un establecimiento cuyo nombre traducido al español significa 'garaje de fuegos artificiales'.
Nikita se ha gastado en la tienda 2.091,60 euros. A esa cifra hay que añadir que el educador había estado anteriormente en Polonia y se había abastecido de fuegos artificiales por valor de 1.700 euros, haciendo ese total de 3.800 euros.
"Es genial poder enseñarles a mis amigos este megaespectáculo"
El joven, que llevaba ahorrando desde el mes de septiembre, ha asegurado que lo que siente "es puro amor por los fuegos artificiales". Respecto a si destina demasiados recursos económicos a la pirotecnia, Nikita Reising ha defendido que "otros se gastan ese dinero en un viaje. Pero es genial poder enseñarles a mis amigos este megaespectáculo de fuegos artificiales en Nochevieja".
El de Nikita no se trata de un caso aislado. En el mismo reportaje del mencionado medio alemán también se cita a otros individuos cuyo gasto navideño en cohetes se cifra en cientos o incluso miles de euros.