Kiko Rivera presenta a su novia tras separarse de Irene Rosales y lanza un mensaje a la prensa

Kiko Rivera ha vivido muy malos momentos a lo largo de su vida. Ha pasado por mucho empezando por la pérdida de su padre cuando era un bebé y siguiendo por problemas económicos, la ruptura de su relación con su madre, su hermana y su tío Agustín, escándalos, enfermedades, adicciones, y por si fuera poco el divorcio de Irene Rosales.

Cuando parecía que había encontrado la estabilidad de la mano de la madre de sus dos hijas pequeñas, Kiko Rivera e Irene Rosales sorprendieron al anunciar su separación en agosto de 2025. Poco después ella comenzó una relación con un chico llamado Guillermo, mientras que Kiko Rivera permanecía soltero... pero no por mucho tiempo.

Kiko Rivera está enamorado y feliz

En la tarde del 30 de diciembre de 2025, con el año a punto de decir adiós, el hijo de Isabel Pantoja sorprendió al publicar una foto en la que aparece muy acaramelado con una mujer con la que mantiene una relación sentimental. No hay dudas porque el propio dj lo ha comunicado en las redes junto a la imagen.

"No hay mejor forma de terminar el año y empezar uno nuevo que haber crecido de verdad. Haber aprendido de lo vivido, saber lo que no quiero en mi vida y no volver a tropezar con los mismos errores del pasado", comenzó el sevillano.

"Hoy camino con el corazón en paz y con la mirada llena de ilusión. Estoy enamorado de una mujer que no solo tiene la cara más bonita del mundo, sino también un alma increíble, un corazón enorme y una forma de hacer que todo sea más fácil, más bonito y más auténtico. Que lo sepa el mundo: soy feliz", añadió el dj.

No terminó sin enviar un mensaje a la prensa para que dejen un poco tranquila a esta joven que parece completamente alejada de la fama: "Entendemos que todo esto pueda generar mucho revuelo mediático, pero vamos a intentar seguir haciendo nuestras vidas con normalidad, sin escondernos. Y a mis queridos amigos de la prensa: no me la agobiéis mucho sin dejar de hacer vuestro trabajo. ¡Feliz Año a todos!". Así