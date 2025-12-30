Pronostican un 'choque' de masas de aire justo el día de Reyes: la borrasca Francis amenaza con nieve si se cumple esta condición

La primera semana de 2026 se prevé convulsa a nivel meteorológico por las bajas temperaturas. Una nueva Filomena puede aterrizar sobre la capital en el primer fin de semana debido a un choque de masas de aire entre el domingo y el martes de la semana que viene.

Desde el Atlántico llegará Francis y, por otro lado, un bloqueo favorecerá que la península. La tormenta impulsará aire más templado y húmedo desde el sur, lo que favorecerá lluvias generalizadas y un aumento del viento. Al mismo tiempo, desde latitudes más altas podría descender aire frío, asociado a un patrón atmosférico que suele propiciar situaciones de inestabilidad persistente.

El posible choque entre ambas masas de aire abre la puerta a un escenario invernal, con un notable descenso de las temperaturas y la posibilidad de nevadas en algunas zonas.

A pesar de estas circunstancias, los especialistas insisten en que no se dan, por ahora, todos los factores que hicieron de Filomena un episodio excepcional. Aquella borrasca estuvo marcada por un frío intenso y prolongado que permitió acumulaciones históricas de nieve, especialmente en el centro del país.

En el caso de Francis, el episodio comenzaría con temperaturas más suaves, lo que reduce la probabilidad de una nevada tan extensa y duradera.

Las previsiones actuales apuntan a un empeoramiento del tiempo entre el domingo y el martes, con lluvias abundantes, rachas fuertes de viento y posibles nevadas en áreas de montaña y puntos del interior si el aire frío logra avanzar lo suficiente.

No obstante, los modelos aún muestran una elevada incertidumbre, por lo que la evolución final del episodio dependerá de la trayectoria exacta de la borrasca y de la intensidad del descenso térmico.

Aunque la borrasca Francis podría traer un episodio invernal destacado, los meteorólogos descartan por el momento que se trate de una "nueva Filomena". La recomendación es seguir atentos a las actualizaciones meteorológicas y evitar alarmismos prematuros ante una situación que, aunque relevante, todavía está lejos de confirmarse como un temporal histórico.