Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Cuánto podrían cobrar Chenoa y Estopa por dar las Campanadas en Televisión Española
Cultura
Cultura

Cuánto podrían cobrar Chenoa y Estopa por dar las Campanadas en Televisión Española

Tradicionalmente es una de las retransmisiones con más audiencia del año.

Elena Santos
Elena Santos
Chenoa y Estopa.
Chenoa y Estopa.RTVE

Chenoa y Estopa serán los maestros de ceremonias en RTVE de la que es una de las retransmisiones más esperadas y seguidas del año: las Campanadas desde la Puerta del Sol de Madrid.

La cantante y el dúo debutarán en las uvas después de que Andreu Buenafuente y Silvia Abril decidieran no presentarlas por motivos de salud del catalán. Además de sus amplias carreras musicales, Chenoa ha presentado The Floor y Dog House en la cadena pública y los hermanos Muñoz celebraron en la Navidad pasada sus 25 años de carrera con un especial en Nochebuena.

Se medirán con la tradicional pareja de Antena 3 y laSexta formada por Cristina Pedroche y Alberto Chicote, mientras que Telecinco y Cuatro las retransmitirán con Sandra Barneda y Xuso Jones.

Cada año, resurge la misma pregunta tras ver los despliegues televisivos: ¿cuánto cobran los presentadores de las Campanadas? Ahora es difícil saberlo, pero sí se puede echar la vista atrás para ver cuánto dinero percibieron los de otros años para hacerse una idea orientativa.

Cuánto cobraron Broncano y Lalachus

El año pasado, La 1 contó con David Broncano y Lalachus, que fueron líderes con 5.958.000 espectadores y un 38,7% de cuota de pantalla.

En marzo, el presidente de RTVE, José Pablo López, detalló las cantidades tras una pregunta parlamentaria de Vox. El presupuesto total de la retransmisión de las Campanadas ascendió a 248.466,98 euros: 154.078,53 eran de recursos externos y 94.388,95 de internos. De ellos, 66.000 euros correspondían a la partida destinada a los presentadores, pero sin especificarse cómo era el reparto entre ambos.

Como contó El País, López matizó que la cifra estaba "sujeta a liquidación de gastos a justificar a la finalización de la producción".

Las cifras de Ramón García, Ana Mena y Jenni Hermoso

El año anterior, RTVE cifró a través del portal de Transparencia que Ramón García, Ana Mena y Jenni Hermoso habían recibido cada uno 25.000 euros. 

"Sin embargo, meses después, la presidenta interina, Elena Sánchez, corrigió esa información asegurando que Hermoso cobró en realidad 11.000 euros por los cinco minutos que estuvo en pantalla", puntualizó El País.

Cuánto gana Cristina Pedroche en las Campanadas

Acerca de cuánto podría percibir Cristina Pedroche por el que es su momento estrella del año, ella misma deslizó en un Zapeando que tiene contrato de cadena: "Eso va metido todo ahí dentro. No puedo contar más".

Sobre cuánto podría recibir su compañero, Alberto Chicote, no hay nada confirmado, aunque hay algunos medios que lo estiman en unos 30.000 euros.

Elena Santos
Elena Santos
MOSTRAR BIOGRAFíA

Tengo el honor de ser la redactora jefa en El Huff. ¿Qué quiere decir esto? Que coordino el día a día de las secciones, los enfoques de esa mirada Huff que intentamos ponerle a la actualidad y las coberturas. En lo personal, que me lo paso muy bien.

 

Sobre qué temas escribo

Durante una década he estado enfocada en temas de cultura, estilo de vida y salud mental. Desde la pandemia, en El Huff hemos puesto mucho enfásis en esto último, con temas duros pero necesarios, como son la prevención del suicidio o la soledad no deseada, hasta qué es la felicidad y cómo alcanzarla. También he moderado los encuentros en directo Con la salud en mente, en los que trasladábamos a expertos en salud mental preguntas de los lectores sobre temas concretos, como ansiedad, duelo perinatal, problemas para dormir o relaciones tóxicas.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid y ya de pequeña jugaba a hacer entrevistas y me inventaba mis propias revistas, así que estaba claro. Me licencié en Periodismo y Comunicación audiovisual por la Universidad Carlos III de Madrid y en 2007 me estrené como becaria en la web de Cinco Días, justo cuando empezaba a estallar la crisis financiera de 2007, así que fue el mejor lugar para aprender. Durante cuatro años estuve en la Cadena SER, donde dos años hice información local en antena, en Radio Madrid, y otros dos fui redactora en CadenaSER.com. Tras dos años en Terra, donde estuve al frente del fin de semana y formé parte del equipo de portada, en 2014 entré en El Huff. Desde entonces y hasta julio de 2025 he estado vinculada a la sección de Tendencias, que ahora es LIFE. Me encanta leer y no entiendo la vida sin bailar.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 