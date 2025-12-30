Cuánto podrían cobrar Chenoa y Estopa por dar las Campanadas en Televisión Española

Chenoa y Estopa serán los maestros de ceremonias en RTVE de la que es una de las retransmisiones más esperadas y seguidas del año: las Campanadas desde la Puerta del Sol de Madrid.

La cantante y el dúo debutarán en las uvas después de que Andreu Buenafuente y Silvia Abril decidieran no presentarlas por motivos de salud del catalán. Además de sus amplias carreras musicales, Chenoa ha presentado The Floor y Dog House en la cadena pública y los hermanos Muñoz celebraron en la Navidad pasada sus 25 años de carrera con un especial en Nochebuena.

Se medirán con la tradicional pareja de Antena 3 y laSexta formada por Cristina Pedroche y Alberto Chicote, mientras que Telecinco y Cuatro las retransmitirán con Sandra Barneda y Xuso Jones.

Cada año, resurge la misma pregunta tras ver los despliegues televisivos: ¿cuánto cobran los presentadores de las Campanadas? Ahora es difícil saberlo, pero sí se puede echar la vista atrás para ver cuánto dinero percibieron los de otros años para hacerse una idea orientativa.

Cuánto cobraron Broncano y Lalachus

El año pasado, La 1 contó con David Broncano y Lalachus, que fueron líderes con 5.958.000 espectadores y un 38,7% de cuota de pantalla.

En marzo, el presidente de RTVE, José Pablo López, detalló las cantidades tras una pregunta parlamentaria de Vox. El presupuesto total de la retransmisión de las Campanadas ascendió a 248.466,98 euros: 154.078,53 eran de recursos externos y 94.388,95 de internos. De ellos, 66.000 euros correspondían a la partida destinada a los presentadores, pero sin especificarse cómo era el reparto entre ambos.

Como contó El País, López matizó que la cifra estaba "sujeta a liquidación de gastos a justificar a la finalización de la producción".

Las cifras de Ramón García, Ana Mena y Jenni Hermoso

El año anterior, RTVE cifró a través del portal de Transparencia que Ramón García, Ana Mena y Jenni Hermoso habían recibido cada uno 25.000 euros.

"Sin embargo, meses después, la presidenta interina, Elena Sánchez, corrigió esa información asegurando que Hermoso cobró en realidad 11.000 euros por los cinco minutos que estuvo en pantalla", puntualizó El País.

Cuánto gana Cristina Pedroche en las Campanadas

Acerca de cuánto podría percibir Cristina Pedroche por el que es su momento estrella del año, ella misma deslizó en un Zapeando que tiene contrato de cadena: "Eso va metido todo ahí dentro. No puedo contar más".

Sobre cuánto podría recibir su compañero, Alberto Chicote, no hay nada confirmado, aunque hay algunos medios que lo estiman en unos 30.000 euros.