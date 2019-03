En medio de un día normal de trabajo, sentí que me moría. Al menos eso es lo que creía yo, porque estaba teniendo un ataque de pánico . Se me cerró la garganta y se me aceleraron el corazón y la respiración, mientras yo me esforzaba por recuperar el control de mi cuerpo, segura de que la muerte era inminente.

Me sentí tonta y no tonta a la vez al pensar que el miedo a no coger suficiente aire al respirar me diera tanto pánico, así que me puse a llorar en la intimidad del baño, luego me tuve que ir pronto del trabajo para ir al médico, que me garantizó que estaba bien. Después de que pasara el episodio, me sentí defectuosa y me preguntaba qué había causado ese fallo. Respiraba bien. Mi ritmo cardíaco era normal. Mis pulmones funcionaban a la perfección. Pero el ataque de pánico desestabilizó mi sentido de lo que era normal.