Europa Press Entertainment via Europa Press via Getty Images

Son muchos los ayuntamientos que señalan que no encuentran a personas negras que quieran ser Baltasar o que no disponen de presupuesto para contratar a alguien negro así que optan por el blackface. Otros esgrimen que se trata de una tradición inofensiva para los niños y que no se hace con ánimo de ridiculizar.