Bárbara Rey sorprende con su mensaje tras la marcha de Juan Carlos I

La actriz se ha limitado a compartir este mensaje con dos emojis de tristeza, pero su posicionamiento ha sorprendido a sus seguidores, que han criticado que apoye al monarca en estos momentos. Algunos incluso han anunciado que dejarán de seguirla.

Estos son algunos de los comentarios que ha recibido:

Bárbara, mi amor, quedas fatal compartiendo estas cosas 🙁

Defendiendo lo indefendible y con argumentos de “pero otros mas” Te creía de otra forma. Lo siento pero tengo que dejar de seguirte.

Bárbara, pero el caso es que ha robado como muchos de este país y se va con los bolsillos, llenos de billetes y nosotros nos quedamos aquí trabajando día a día para ganarnos nuestro sueldo mileurista..... Aquí se demuestra que la ley no es igual para todos...

Defender a un señor que tiene una conducta inmoral y que vive de los españoles. Esta entrada dice bien poco de ti.

Yo también dejo de seguirte !! Gente con mi tu nos sobra en este país España es libre es grande su pueblo se merece lo mejor no gente como tú !!Se te ha olvidado que tú también chupaste del tarro del rey? Con fondos públicos supuestamente? No sé cómo no te da vergüenza !!

Ni lo de uno está bien ni lo de los otros tampoco.

Vergüenza te tenía que dar, sabiendo lo que sabemos.

A pesar de los rumores, Rey nunca ha hablado abiertamente sobre su supuesta relación con el monarca. La última vez fue en una visita a Sálvame Deluxe (Telecinco) en 2018, cuando se emitió un resumen sobre los rumores que la relacionaban con el emérito. “Se está centrando todo en un tema del que yo no he querido hablar nunca, ni quiero hablar y hablaré el día que yo quiera, cuando me dé la gana y si no, no lo haré nunca. Pero así, a trozos y sacándomelo, no. Porque yo me levanto ahora mismo y me voy y se acaba la historia”, dijo entonces.