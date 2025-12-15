Juanma se va a vivir a Australia y desmonta el mito a muchos españoles: "La gente piensa que esto es Narnia, pero esta es la realidad poco contada"

Australia se ha puesto de moda como destino entre muchos españoles que quieren probar suerte trabajando y viviendo en otro país. Buena parte del auge de su popularidad se debe a numerosos testimonios en las redes sociales de gente que ha ido allí y que asegura que viven estupendamente, con salarios de miles de dólares a la semana.

Hay datos que respaldan esa sensación: el salario mínimo nacional en Australia es de aproximadamente A$24.95 por hora (14,12 euros), o A$948 (536,69 euros) por semana antes de impuestos. Además, los sueldos son altos incluso para empleos no cualificados. Por ejemplo, los empleados de limpieza suelen cobrar alrededor de A$28 (15,85 euros)–A$38 (21,51 euros) por hora.

Además, las visas son relativamente accesibles, especialmente algunas como la Work and Holiday, pensada para personas jóvenes que quieren financiar su viaje trabajando legalmente en Australia.

Pero, como pasa casi siempre, la realidad no es tan bonita ni como la pintan muchos ni como puede parecer. Lo ha dejado bien claro Juan Martín Bustamante, argentino que vive en Australia y que ha contado lo que él vive.

Qué es la 'Work and holiday'

Según dice, existe una realidad "poco contada" que provoca que la "gente piense que la Work and Holiday es el paraíso y que Australia es Narnia": "Australia fue un buen destino hace cinco años. Hoy en día, Australia está llena de inmigrantes al punto de que hay manifestaciones contra nosotros. Los australianos no nos quieren, nos necesitan, que es diferente".

"Y toda la gente que está aquí desde hace cinco, diez, quince años, que me comentan en los vídeos: Estoy en Australia, trabajo dos días, me compré el iPhone 19... No te pregunté, no me interesa que estés enamorado de este país, no es mi problema. Yo simplemente digo lo que yo pienso según las cosas que me tocaron vivir", cuenta Martín.

"No es tan linda como la pintan"

"Yo no digo que sea Australia malo, es buenísimo. Si trabajas mucho vas a ganar mucho, pero es mucho dinero a costa de trabajar seis días a la semana, siete días a la semana, 12 horas por día, un sábado, domingo, un festivo, trabajar de madrugada como estoy trabajando yo, que estoy durmiendo tres horas y media, cuatro horas por días. Está bien sí, es a lo que vine y yo sabía más o menos las reglas del juego", relata.

Dicho eso, subraya que él no sabía tan "en profundidad cómo era la situación": "No digo que Australia sea malo, al contrario, es un país hermoso, divino, todos los lugares son lindos, oportunidades sobran. Simplemente digo que la gente te pinta como la experiencia australiana es lo mejor y no es tan linda como te la pintan".

"Lo que ven en redes sociales de la gente que está en Australia son los viajes, canguros, la playa, el sueldo por hora, las cosas que se compran, y no ves el lado malo porque nadie te muestra el lado malo de las cosas. Nadie te va a decir: 'En Australia me levanto a las 2.00 a recolectar basura'. Y yo que digo las cosas que me pasan, la realidad, que me levanto a la 1.30, que trabajo ocho horas de corrido a veces, sin corte, duermo tres horas, cuatro, al día, tuve que dormir en un coche porque el hostel era carísimo", admite.