A Pedro Sánchez solo le hace falta una frase para definir lo que ha ocurrido entre Revuelta y Vox 

La comparecencia de Pedro Sánchez de este lunes, donde ha hecho balance de un año harto complicado para el Gobierno, también ha servido para dejar un momento que no ha pasado desapercibido para algunos. Además de descartar el adelanto electoral y anunciar algunas medidas, el líder del Ejecutivo ha dejado un recado a la oposición, especialmente a la que encarna Vox.

Recientemente el diario ElPlural publicó unos audios en los que se destapó que Vox conocía las irregularidades de Revuelta sobre donaciones para la DANA. Un escándalo que ha provocado una fractura interna en el partido que dirige Santiago Abascal, y del que se ha hecho eco este lunes Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno, de forma sutil, ha comentado esta cuestión ante los periodistas que estaban cubriendo la comparecencia. "La ultraderecha no diré nada porque bastante revuelta interna tienen ya", ha apuntado, en referencia al escándalo y el posterior enfrentamiento entre Revuelta y Vox.

Pero no han sido las únicas palabras que le ha dedicado al partido que dirige Santiago Abascal. "Sin llegar a gobernar ya apuntan maneras", ha asegurado. Además, también le ha dejado un recado al líder de Vox, de quien ha dicho que "como exmilitante del Partido Popular demuestra haber aprendido bien las técnicas de su anterior partido".

A vueltas con Revuelta

Una clara referencia a los casos de corrupción del PP y que ahora han llegado también a Vox, donde la sombra de corrupción está presente desde hace años. Los audios recientes de Revuelta, así como el cruce de acusaciones, dan cuenta de la fractura total entre ambas partes.

"Hemos dicho que esta organización no forma parte de Vox, las personas que están allí sabrán lo que tendrán que hacer", dijo Pepa Rodríguez de Millán pese a que la aparición de Revuelta fue secundada por varios miembros de Vox, como Ignacio Garriga.