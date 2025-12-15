Detenido el hijo mediano de Rob Reiner, Nick, tras la muerte del director y su mujer, Michele

La Policía de Los Ángeles ha detenido al hijo mediano de Rob y Michele Reiner, Nick, y lo mantiene bajo custodia policial con una fianza de 4 millones de dólares tal y como ha informado este lunes la web TMZ y recoge EFE.

Esta noticia llega después de que varios medios señalaran al hombre de 32 años como presunto sospechoso del asesinato del emblemático director y su esposa, que aparecieron muertos en su casa de Los Ángeles.

Otra de las hijas fue la que encontró los cuerpos

Según la revista Variety, la policía de la ciudad no ha confirmado si la detención de Nick Reiner tiene que ver con la investigación por homicidio iniciada tras encontrar los cuerpos sin vida del matrimonio ya que en el informe del joven aparece como "actividad por banda criminal".

Sin embargo, People señala al hijo mediano de la pareja asesinada como responsable del acuchillamiento de ambos. La web TMZ añade que la pareja habría sido degollada tras una posible discusión, aunque no especifica los motivos del desacuerdo.

Rob Reiner y su hijo Nick Reiner. Adela Loconte

Romy, otra hija de Rob y Michele Reiner encontró los cuerpos y declaró a la Policía que un miembro de la familia sería el responsable de la muerte de sus padres. Está previsto que a lo largo del día los investigadores ofrezcan nueva información del suceso y confirmen la identidad del sospechoso.

El director de películas tan icónicas como La princesa prometida o Cuando Harry encontró a Sally y su mujer fueron encontrados muertos el domingo 14 de diciembre en su casa, situada en Brentwood, California. No había signos de que la entrada a la vivienda hubiera sido forzada.

Rob Reiner, que tenía 78 años, y Michele Singer, una década más joven, se casaron en 1989 y fueron padres tres hijos: Jake, Nick y Romy. El mediano es el presunto asesino del director y su esposa.