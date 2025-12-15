Donald Trump se ríe de la muerte de Rob Reiner con un mensaje que cuesta creer que sea verdad (pero lo es)

La muerte violencia del actor, director y productor Rob Reiner y su mujer, Michele Singer, en su propio domicilio, ha dejado en shock a Hollywood y a todo el mundo del cine. Las autoridades ya trabajan en lo que califican inicialmente como "aparente homicidio" tras hallar los cuerpos con heridas de arma blanca pero sin signos de forzamiento en la casa y han detenido al hijo del matrimonio, como presunto autor.

Los pésames han sido inmediatos para recordar y valorar el trabajo de Rob Reiner. El director de películas como This is Spinal Tap, Cuando Harry encontró a Sally, La princesa prometida o Algunos hombres buenos. Sin embargo, en el listado sin fin de obituarios y lamentos hay espacio para un mensaje indescriptible, el de Donald Trump.

El presidente de EEUU ha decidido escribir un mensaje en su red, Truth Social, para mandar un pésame por la muerte de Rob Reiner y su esposa. Pero el pésame de Donald Trump contiene una inimaginable burla que ha hecho pensarse a muchos si era un mensaje real o una cuenta falsa.

"Anoche ocurrió algo muy triste en Hollywood. Rob Reiner, un director de cine y comediante torturado y en apuros, pero que en su día fue un gran talento, falleció junto con su esposa, Michele", comienza un post que, de acabar ahí hubiera quedado como un mensaje made in Trump. Pero no, su post va mucho más allá.

Ironizando sobre la causa de la muerte de ambos, Trump se atreve a apuntar que fue "supuestamente debido a la ira que causó a otros con su masiva, inflexible e incurable aflicción por una enfermedad paralizante conocida como SÍNDROME DE TRASTORNO DE TRUMP, a veces llamado SDT".

Sin detenerse ahí, Trump no tiene problema en afirmar que Reiner, de ideología progresista, "era conocido por volver loco a la gente con su obsesión desenfrenada por el presidente Donald J. Trump, y su evidente paranoia alcanzó nuevas cotas a medida que la administración Trump superaba todos los objetivos y expectativas de grandeza, y con la Edad de Oro de Estados Unidos acercándose, quizás como nunca antes".

"¡Que Rob y Michele descansen en paz!", culmina después de reírse de la muerte de ambos, una reflexión que ha disgustado incluso a (muchos de) los suyos, que lo ven poco apropiado en estos momentos.