Bertín Osborne carga contra este partido político en 'El Hormiguero': "Son una banda de mamarrachos"

Bertín Osborne, el invitado de El Hormiguero (Antena 3) este martes se ha despachado a gusto con unos y otros en su entrevista con Pablo Motos.

Preguntado por la polémica sobre la donación hecha por Amancio Ortega a la sanidad pública y las críticas que esta suscitó entre miembros de Podemos, el cantante y presentador ha sido tajante: “No me hables del tema. Ya quisiéramos tener diez Amancio Ortegas en este país, que no habría paro”.

Pero no se ha quedado ahí: “Un tío que se podía haber comprado tres aviones, dos barcos... ¿algún mamarracho va a criticarle? No me jodas. Va y lo dona para el beneficio de los ciudadanos. Ojalá que todos estos y todas estas que le critican no tengan un cáncer de mama y deban utilizar los aparatos”. “Son una panda de mamarrachos, ¿estos son los que quieren gobernar el país?”, ha añadido inmediatamente.