Del win-win al lose-lose

Habrá que esperar las propuestas que Pablo Iglesias tiene intención de anunciar en breve para desbloquear la negociación. En Común Podem ya ha planteado un pacto de mínimos e incluso su renuncia al referéndum de autodeterminación en Catalunya. Nada, por otra parte, que no hubiese planteado el líder de los morados a Sánchez en su última visita a La Moncloa, si bien se ha querido explicitarlo en un documento que se limita al hablar del “blindaje de las competencias previstas en el Estatut, pero que no parece haber movido a Sánchez de la pantalla del gobierno de cooperación sin ministros de Podemos.

En España, seguimos igual que estábamos. Bloqueados, instalados en el cortoplacismo y con el presidente en funciones de cumbre en cumbre internacional sin desvelar la fecha de la investidura. El “secreto” mejor guardado se lo desvelará Sánchez en unas horas en conversación telefónica -y también por carta- a la presidenta del Congreso , Meritxell Batet, y esta a los grupos parlamentarios. Sea el 9, que no parece, o el 23, como ahora se especula, servirá de poco. Más allá de algún optimista “monclovita”, que aún confía en doblar el pulso a Pablo Iglesias para que renuncie al gobierno de coalición, a estas alturas no hay quien crea que, tras este primer intento, vayamos a tener nuevo Gobierno antes de las vacaciones de agosto.

De hecho, en los cuarteles generales de los partidos ya han activado el modo elecciones. Otras generales en otoño. Las cuartas en menos de cuatro años. En esto sí somos excepción porque la norma en la UE son los gobiernos en coalición o minoría. Alemania, Italia, Austria, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Finlandia -donde jamás ha habido una mayoría absoluta-, Dinamarca, Rumanía, Bulgaria… La lista sigue. No en vano, solo hay tres grandes países -Francia, Hungría y Polonia- donde haya Gobiernos en minoría. Pero aquí vamos a lo nuestro. Más bien a lo de ellos, a lo que les conviene a los líderes políticos y a sus respectivos partidos.

En La Moncloa se felicitan de ir a bordo de una nave con viento a favor e indestructible. El famoso win-win del más famoso gurú presidencial. Gobierno en julio o unas nuevas elecciones de las que el PSOE saldría beneficiado. O no. No está escrito que así fuera. Las últimas encuestas publicadas alertan sobre las dificultades que seguiría teniendo la izquierda para sumar, tras una repetición de las generales. Y eso que el pronóstico de Sigma-Dos es que Ciudadanos y Vox se hundirían. No extraña que el 70 por ciento de los votantes de Rivera se declare partidario de facilitar la investidura de Sánchez o que el 45 por ciento prefiera que el PSOE forme Gobierno incluso con la abstención de ERC y Bildu.