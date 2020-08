Caballos y mosquitos: el virus del valle del Guadalquivir

El pasado lunes la Junta declaró dos focos de encefalitis provocada por el virus del Nilo Occidental en dos explotaciones de caballos de Gibraleón (Huelva) y Jerez de la Frontera (Cádiz). En cada una de ellas, al menos un caballo dio positivo en la prueba de detección de este patógeno.

Teniendo en cuenta que los brotes epizoóticos en equinos preceden a los casos en humanos, el establecimiento de un sistema adecuado de prevención es fundamental.

España, un país propicio para el virus del Nilo Occidental

Varias especies de mosquitos trompeteros del género Culex (C. pipiens, C. molestus, C. perexiguus y C. theileri) están distribuidas ampliamente en nuestra península, aunque C. pipiens es el vector más común del virus del Nilo Occidental.

En España, las condiciones óptimas de temperatura para la presencia de C. pipiens y la posible circulación del virus que nos ocupa se producen entre los meses de abril y octubre en las zonas cálidas de Andalucía.

Desde 1996, la OMS considera la fiebre del virus del Nilo Occidental como una enfermedad emergente en Europa. En España, desde el año 2010 ha habido brotes en équidos y en humanos, lo que pone de manifiesto que el patógeno circula por nuestro país. En 2019 fueron declarados cinco focos en las provincias de Huelva y Sevilla.

¿Quién está en riesgo de infección?

Se está en mayor riesgo de infección si uno vive donde se ha descubierto el virus en humanos, pájaros, caballos o mosquitos, si pasa mucho tiempo al aire libre durante los meses más cálidos y si no se protege la piel con un repelente de insectos con DEET.

Sin embargo, incluso en áreas donde se han notificado casos del virus, es muy poco probable que una persona enferme por la picadura del mosquito.

¿Se puede prevenir o evitar?

No hay vacuna para prevenir el virus del Nilo Occidental en humanos ni medicamentos antivirales específicos. El tratamiento es sintomático y de apoyo. La mejor forma de prevenir infecciones es dificultar que un mosquito le pique.

Para ello, si vive en zonas de riesgo, adopte algunas medidas elementales:

Los mosquitos se reproducen en agua estancada. Vacíe el agua de bebederos para pájaros, albercas, azudes, macetas, piscinas para niños y otros lugares donde las larvas puedan acumularse. Repare las mosquiteras de puertas y ventanas. Los mosquitos son más activos al amanecer, al atardecer y en las primeras horas de la tarde. Trate de permanecer en casa en esas horas. Si sale al aire libre cuando los mosquitos están activos, vista zapatos y calcetines, pantalones largos y una camiseta holgada de manga larga de color claro. Si va a estar al aire libre, use un repelente de insectos que contenga de 20 a 30 % de DEET.

Cruce los dedos y tranquilícese: este es un virus amable, nada que ver con el responsable de la COVID-19.