Las imágenes han dado de qué hablar en la prensa especializada por el look de Letizia, que llevaba un minivestido camisero corto de Zara, que es uno de los vestidos más virales del verano. El diseño, con un estampado rosa y blanco y un cinturón, está a la venta en la web de la firma de Inditex por 29,95 euros.

Pero a Carmen Lomana no le ha gustado nada en absoluto la prenda. Y así lo ha expresado con rotundidad en Twitter. “Nunca he sentido tanto la dignidad Real de nuestra reina emérita Doña Sofía que en ese paseo con sus nietas y Letizia, consorte de España en ’mini falda”, ha empezado diciendo.

Luego, en respuesta a un usuario que no compartía esa opinión, Lomana se ha reafirmado: “Una reina de España no viene a cuento en Mini falda compitiendo con sus hijas. No hay necesidad. Fuera de lugar”.