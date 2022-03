Por qué 'CODA' debe ganar el Oscar a la Mejor película y por qué no

CODA: Los sonidos del silencio ( Sian Heder ) es uno de los cuatro remakes —Dune, West Side Story y El callejón de las almas perdidas— que este año compite por el Oscar a la Mejor película . Que su guion sea adaptado sería una de las razones por las que todas ellas parten con desventaja, ya que no suelen ser los grandes triunfadores de las galas.

La premisa no puede ser más emotiva: una familia de sordos en la que la única que no padece dicha capacidad es Ruby ( Emilia Jones ), de 17 años. La joven trabaja por la mañana con sus padres y su hermano en su negocio pesquero, una tarea que compagina con sus estudios en el instituto, donde decide apuntarse al coro.

Aunque la película está cargada de sentimentalismo, no aporta nada destacable, más allá de ser entretenida y de la interpretación de sus actores. De hecho, la propia Sian Heder lo reconoció, de alguna forma, en El País : “Amo la película con todo mi corazón, pero es tan pequeña para los Oscar...”.

El elenco de CODA, acrónimo de Hijo de Adultos Sordos (Child of Deaf Adults), es más que notable. Como declaró la directora en el mismo medio, fue “su línea roja”. “Los personajes de sordos los interpretarían actores sordos. Si no, me despedía”, dijo alto y claro. Se refiere a Marlee Matlin, Troy Kotsur y Daniel Durant.