Polémica por las imágenes del concierto de Raphael en Madrid: "No logro comprenderlo"

Como diría @jljcolorado, "pan para hoy y pandemia para mañana".



Concierto multitudinario en inicio de 3ª ola de pandemia transmitida vía aire.

Informemos ya del riesgo de los aerosoles, y actuemos en consecuencia...@WHO, #covidisairborne and reporting it is YOUR RESPONSIBILITY. https://t.co/ILerkm1axr