Confinarme con mi follamigo debería haber sido divertido, pero el coronavirus tenía otros planes

Cuando te vas a confinar con una persona con la que llevas cuatro años, confías en que cuidará de ti de forma responsable. Pero no. James es especial y aprovechó para hacer “experimentos científicos” conmigo, como el de echarme tabasco en el jarabe para ver si me daba cuenta. Ya les había gastado esa broma a algunos de sus amigos y decía que era un desafío de TikTok. La conclusión del “experimento” fue que, efectivamente, no noté el picante en la boca, pero me quedó una quemazón en la garganta, que ya de por sí estaba irritada por el coronavirus. Después de usar la poca voz que me quedaba para echarle la bronca, solo pude compadecerme de mí misma.