Diogo, estudiante brasileño, no da crédito ante la seguridad y los trenes en España: "Europa por primera vez, el primer mundo"

En España, que un tren se retrase unos minutos o que una obra altere la rutina del metro puede desesperar a cualquiera en hora punta. Pero basta mirarlo con otros ojos para entender hasta qué punto el transporte público forma parte de lo que hace funcionar el día a día. Entre quejas habituales y prisas, hay quien, como Diogo, descubre en esos mismos trenes y autobuses una red que conecta ciudades, facilita la vida y, sobre todo, marca la diferencia.

Y es justo ahí donde aparece la mirada de este estudiante brasileño de intercambio en la Universidad de Alcalá, cuya primera impresión no ha sido académica, sino profundamente vital. Recién aterrizado en España, este joven se ha convertido en protagonista de un vídeo en YouTube por describir su experiencia como un choque amable con otra forma de vivir: más tranquila, más organizada y, sobre todo, mucho más segura que la que estaba acostumbrada en su hogar de São Paulo.

Entre sus primeras sorpresas aparece la movilidad. Diogo destaca que los horarios del transporte público le han dado confianza desde el primer día. “Tanto en Madrid como en Alcalá de Henares, los horarios son puntuales, tú sabes más o menos cuándo van a pasar, es de buena calidad y los buses están en buen estado”, asegura mientras valora poder moverse por toda la Comunidad de Madrid sin coche propio.

“Estoy muy feliz”

Para Diogo, la experiencia con el transporte público español ha sido reveladora: desde su llegada ha podido comprobar que trenes, metros y autobuses funcionan con puntualidad y orden. “Los precios varían poco, depende mucho de cuál vas a usar, pero de manera general es accesible por la cuestión de los abonos también que ayudan demasiado”, comenta, resaltando cómo esta eficiencia simplifica la vida cotidiana.

Más allá de los trayectos, el brasileño también se fija en los códigos cotidianos. Le llama la atención la cultura de las tapas, la diferencia de horarios para comer y cenar, y una forma de relacionarse que, al principio, imaginaba más fría. “Estoy muy feliz, conociendo nuevas personas y una nueva cultura: Europa por primera vez en mi vida, el primer mundo”, resume eufórico. Todo eso, dice, le hace sentir que cada día en España es un aprendizaje y una pequeña aventura.

En su relato, se habla de una experiencia social positiva, con gente abierta y un entorno universitario que le ha facilitado la adaptación. También menciona la riqueza lingüística que percibe en España y la diversidad cultural que nota al compararla con su país. En definitiva, Diogo invita a mirar más allá de los prejuicios y a valorar cómo la seguridad, la organización y la vida cotidiana española puede convertir un simple intercambio en un descubrimiento personal y cultural.