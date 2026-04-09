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Diogo, estudiante brasileño, no da crédito ante la seguridad y los trenes en España: "Europa por primera vez, el primer mundo"
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Diogo, estudiante brasileño, no da crédito ante la seguridad y los trenes en España: "Europa por primera vez, el primer mundo"

“Los horarios son puntuales, tú sabes más o menos cuándo van a pasar”, asegura.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Vagón de un tren en España.
Vagón de un tren en España.Getty Images

En España, que un tren se retrase unos minutos o que una obra altere la rutina del metro puede desesperar a cualquiera en hora punta. Pero basta mirarlo con otros ojos para entender hasta qué punto el transporte público forma parte de lo que hace funcionar el día a día. Entre quejas habituales y prisas, hay quien, como Diogo, descubre en esos mismos trenes y autobuses una red que conecta ciudades, facilita la vida y, sobre todo, marca la diferencia.

Y es justo ahí donde aparece la mirada de este estudiante brasileño de intercambio en la Universidad de Alcalá, cuya primera impresión no ha sido académica, sino profundamente vital. Recién aterrizado en España, este joven se ha convertido en protagonista de un vídeo en YouTube por describir su experiencia como un choque amable con otra forma de vivir: más tranquila, más organizada y, sobre todo, mucho más segura que la que estaba acostumbrada en su hogar de São Paulo.

Entre sus primeras sorpresas aparece la movilidad. Diogo destaca que los horarios del transporte público le han dado confianza desde el primer día. “Tanto en Madrid como en Alcalá de Henares, los horarios son puntuales, tú sabes más o menos cuándo van a pasar, es de buena calidad y los buses están en buen estado”, asegura mientras valora poder moverse por toda la Comunidad de Madrid sin coche propio.

“Estoy muy feliz”

Para Diogo, la experiencia con el transporte público español ha sido reveladora: desde su llegada ha podido comprobar que trenes, metros y autobuses funcionan con puntualidad y orden. “Los precios varían poco, depende mucho de cuál vas a usar, pero de manera general es accesible por la cuestión de los abonos también que ayudan demasiado”, comenta, resaltando cómo esta eficiencia simplifica la vida cotidiana.

Más allá de los trayectos, el brasileño también se fija en los códigos cotidianos. Le llama la atención la cultura de las tapas, la diferencia de horarios para comer y cenar, y una forma de relacionarse que, al principio, imaginaba más fría. “Estoy muy feliz, conociendo nuevas personas y una nueva cultura: Europa por primera vez en mi vida, el primer mundo”, resume eufórico. Todo eso, dice, le hace sentir que cada día en España es un aprendizaje y una pequeña aventura.

En su relato, se habla de una experiencia social positiva, con gente abierta y un entorno universitario que le ha facilitado la adaptación. También menciona la riqueza lingüística que percibe en España y la diversidad cultural que nota al compararla con su país. En definitiva, Diogo invita a mirar más allá de los prejuicios y a valorar cómo la seguridad, la organización y la vida cotidiana española puede convertir un simple intercambio en un descubrimiento personal y cultural. 

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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