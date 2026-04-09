Elena, mallorquina: "Pagamos como turistas en nuestra propia isla"

En Mallorca, salir a comer o cenar fuera ya no es un gesto cotidiano para muchos residentes. El mayor poder adquisitivo de los turistas que recibe la isla han empujado los precios de la hostelería hasta niveles que muchos locales no pueden asumir.

Ante esta situación, empieza a surgir una propuesta polémica: establecer precios diferentes para residentes y turistas. Elena, de 26 años y residente de toda la vida en Mallorca, lo resume con una frase que cada vez se escucha más entre los locales: "Pagamos como turistas en nuestra propia isla".

Salir a cenar, cada vez más difícil

Elena reconoce que algo tan simple como ir a cenar ha dejado de ser habitual. "Antes salías más, era algo normal. Ahora te lo piensas mucho y tienes que hacer cuentas solo para ir a una simple cena", expone.

El motivo es claro: los precios. "Te sientas, miras la carta y ves que todo está pensado para alguien que está de vacaciones, no para quien vive aquí", censura la mallorquina, quien añade: "Con lo que cuesta una cena ahora, antes cenabas dos veces". Para Elena, el problema no es solo el encarecimiento general, sino a quién van dirigidos esos precios. "Está claro que los restaurantes se adaptan al turista, porque es quien puede pagar más. Pero es que nosotros también existimos", critica.

Esta situación genera una brecha entre residentes y visitantes. "No puedes competir con alguien que viene de otro país con un poder adquisitivo mucho mayor, es que es imposible", expone.

Y, al final, el resultado de todo esto es una sensación de exclusión en tu propia tierra, en tus barrios, en tus tiendas y en tus bares. "Es como si esos sitios ya no fueran para ti", lamenta Elena.

Una nueva propuesta: precios para residentes

Ante esta situación que año tras año parece que se agrava más, cada vez más locales plantean y debaten sobre una solución controvertida: establecer tarifas distintas para residentes y visitantes.

"Yo creo que debería haber precios distintos para residentes", sostiene Elena. "No es que queramos pagar menos por capricho, es que ahora mismo no podemos pagar lo que se pide", explica la joven.

La idea no está exenta de debate. Algunos la consideran injusta o difícil de aplicar. Pero Elena no lo plantea como un privilegio, sino como una forma de equilibrar la situación.

"Lo que no puede ser es que los que vivimos aquí no podamos disfrutar de nada de lo que tenemos porque ya no nos lo podemos pagar", subraya, haciendo hincapié en el fondo del problema.

"Todo gira en torno al turista"

Para ella, la discusión no debería centrarse solo en la medida, sino en lo que la provoca. "Si nos tenemos que plantear esto es porque algo está fallando", apunta la mallorquina.

"Todo gira en torno al turista", señala Elena. Y esto, según indica, se refleja en la oferta gastronómica, en los precios y en el tipo de locales que abren: "Cada vez hay más sitios pensados para turistas y menos para la gente de aquí".

Más allá del precio, Elena habla de un cambio en la vida diaria, de una experiencia cotidiana que desaparece. "Ir a tomar algo o salir a cenar era parte de la rutina, de tu vida social", expone. "Ahora, esa rutina se rompe. Se ha convertido en algo puntual, casi un lujo", concluye en tono crítico.