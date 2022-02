La copla más allá del franquismo: símbolo LGTBI y voz de las mujeres apartadas

“La idea esta del mal gusto, de lo kisch, se entrevera con cuestiones de género, con la disidencia sexual y con cómo se construye socialmente la idea de gusto. Esto me interesaba mucho, especialmente estudiarlo dentro del contexto español. Me di cuenta rápidamente de que cuando se formulaba en España estaba relacionado con la cultura visual asociada a estos géneros musicales, como pueda ser la copla y todo este mundo de diva”, explica la investigadora, que admite que ya le gustaban como consumidora.

La importancia de las madres y las abuelas

Para ella, esas “canciones para salir adelante”, tal y como las titula, habían estado guardadas en casa y no se había puesto el foco en ellas si no era con esa visión rancia mencionada anteriormente. “Me interesaba rescatarlas porque siempre tuve la sensación que esas mismas canciones que tarareaba mi madre mientras cosía, fregaba y hacía todas esas cosas, esas labores de cuidado que muchas veces no les hemos dado el valor que se merecen, esas canciones habían estado de alguna forma también escoradas. Me parecía el vínculo entre esas dos cosas y también quería explorarlo”, detalla.