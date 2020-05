David Cantero desmiente los rumores tras la salida de su hijo de Telecinco: "No lo he fichado yo"

El presentador de Informativos Telecinco David Cantero se ha despedido de su hijo, el también periodista Álvaro Berro, que ya no aparecerá más en la cadena de Mediaset. El joven acaba su contrato laboral en Telecinco, donde ha estado como reportero de informativos durante la crisis del coronavirus.

Cantero ha aprovechado esta despedida en Instagram para desmentir los rumores sobre el trabajo de su hijo en la cadena y explicar por qué no utiliza ni su apellido ni el de su mujer.

“Muy orgulloso de mi hijo Álvaro que desde el primer momento, como tantos otros compañeros, ha pasado lo peor de la pandemia informando tirado en la calle, sin poder refugiarse en la redacción, mal viviendo y mal comiendo dentro de su minúsculo coche, cumpliendo horarios duros e intensivos, viendo y sintiendo de cerca situaciones y momentos muy dramáticos, contando en grabaciones y en directo lo que sucedía con buen ánimo, acierto, aplomo y mucho oficio”, ha empezado diciendo antes de hacer una referencia a su experiencia laboral y sus condiciones en Mediaset.

“Tras haber trabajado en unas cuantas cadenas de diferentes grupos, públicas y privadas... Y no, no lo he fichado yo ni es, como insinúa algún cretino insatisfecho al que no voy ni a mencionar, un ‘enchufado’. Tenía un contrato temporal, una sustitución por baja médica que ahora, lamentablemente, se le acaba”, ha explicado.