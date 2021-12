Defender lo indefendible: Universidad y justicia

En cierta ocasión oí a un miembro del servicio jurídico de una universidad pública española decir algo que me pareció materia para una detenida y necesaria reflexión. Decía aquella persona que su trabajo, a veces, consistía en defender lo indefendible. Pero que, como eran asuntos del ámbito administrativo, y no de otra índole, no era la cosa un impedimento para poder conciliar el sueño. Escuchar aquello me hizo repasar el reglamento del servicio jurídico de la universidad en cuestión, no fuera a ser que entre las obligaciones de sus letrados estuviera “defender lo indefendible”. Pero aquel reglamento no solo nada de eso incluía, sino más bien lo opuesto. Rezaba y reza el reglamento en el apartado de obligaciones o funciones de sus letrados: “Actuar de acuerdo a los principios de lealtad, legalidad, objetividad e imparcialidad” (cursiva

añadida).

La pregunta inevitable entonces era: ¿por qué un funcionario público sujeto a tal reglamento, que es parte de una institución pública financiada con dinero público, habría de defender lo indefendible en algunos casos de litigios sobre adjudicaciones de plazas docentes e investigadoras, por ejemplo? Lo esperable y reglamentario sería que velara por la legalidad, constitucionalidad y corrección de las actuaciones administrativas de su universidad. ¿Qué ocurre? La respuesta es obvia para quienes conocemos bien el mundo universitario y su funcionamiento, testigos en primera fila. El servicio jurídico de la universidad es un eslabón más de la cadena, un elemento más de un sistema que es clientelar, endogámico, injusto y hasta perverso en lo concerniente a plazas docentes o empleo público.