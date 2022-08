Demi Lovato explica por qué ha vuelto a los pronombres femeninos

Demi Lovato ha vuelto a identificarse con los pronombres femeninos (she y her en inglés) y ha aclarado los motivos detrás de esa decisión —desde hace un tiempo utilizaba el neutro, elle en español, they y them en inglés–.

“Soy una persona tan fluida en lo que se refiere a mi género, mi sexualidad, mi música, mi creatividad...”, contó a la presentadora, Tamara Dhia. “De hecho he retomado los pronombres she/her. El año pasado mi energía estuvo especialmente equilibrada entre lo masculino y lo femenino, de tal manera que cuando iba a un baño y tenía que elegir entre mujeres y hombres, sentía que no había uno para mí, porque no me sentía necesariamente como una mujer. Tampoco como un hombres. Simplemente me sentía humana”, agregó.