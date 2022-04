Desmontando los bulos de la derecha sobre Clara Campoamor y el sufragio femenino

Cuando Isaías Lafuente (Palencia, 1963) escribió en 2006 La mujer olvidada , pensó que su aportación personal a la figura de Clara Campoamor era, con esto, “suficiente”. No se imaginaba que años después tendría que recurrir a Twitter una y otra vez para desmentir los bulos y desinformaciones que se vertían sobre la mujer que consiguió el sufragio femenino en España, y sobre los apoyos con los que contó –o no– en aquel decisivo debate de 1931 .

Muy sonadas fueron las rectificaciones que Lafuente, periodista de Cadena SER, pidió a Albert Rivera , a Inés Arrimadas y, más recientemente, a Pablo Casado sobre esta cuestión. “Cansado de responder en Twitter una y otra vez, me decidí a escribir un libro contando cosas que no caben en un tuit ni en veinte para aclarar, espero definitivamente, lo que sucedió y qué hizo cada cual en aquel debate formidable”, explica Lafuente a El HuffPost. Clara Victoria , que edita Planeta, es el resultado de aquel hartazgo, entre otras cosas.

Reconoce Lafuente que en aquella época, con la Segunda República aún en pañales, “había una sensación de que, si las mujeres votaban, apoyarían a partidos de la derecha no republicana, y eso podría poner en peligro la República”. No obstante, “eso no sólo lo pensaban en el Partido Socialista”, matiza.