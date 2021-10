¿Día Mundial de la Alimentación o 'Las Uvas de la Ira'?

Parece que no nos importa demasiado saber cuánta gente se va a dormir sin haber probado un solo bocado. Es esta una realidad que, al menos a mí, me hace recordar este fragmento de Las uvas de la ira , el maravilloso libro de John Steinbeck : “Un hombre que tiene un tiro de caballos, que los usa para arar y cultivar y segar, a él nunca se le ocurriría dejarlos que se murieran de hambre cuando no están trabajando. Esos son caballos…Nosotros somos hombres”.

Nuevamente, podemos ver reflejado este drama en Las uvas de la ira: “Eso es un crimen que va más allá de la denuncia. Es una desgracia que el llanto no puede simbolizar. Es un fracaso que supera todos nuestros éxitos. La tierra fértil, las rectas hileras de árboles, los robustos troncos y la fruta madura. Y niños agonizando de pelara deben morir por no poderse obtener un beneficio de una naranja. Y los forenses tienen que rellenar los certificados —murió de desnutrición— porque la comida debe pudrirse, a la fuerza debe pudrirse”.

Y mientras, el mundo no deja de girar. Lanzamos proclamas solidarias y definimos unos hermosos Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODS). En total son 17. Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Objetivo 2: Poner fin al hambre. Objetivo 12.3: de aquí a 2030, reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita mundial en la venta al por menor. Pero parece que estamos más cerca de poder vivir en la Luna o Marte que de terminar con el hambre y acabar con el despilfarro. No cerremos los ojos, no miremos hacia otro lado. No obviemos las incongruencias de nuestro sistema agroalimentario.