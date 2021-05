"Discriminación positiva": el plan de la España Vaciada para revertir la despoblación

E. Parra. POOL/Europa Press via Getty Images

En nombre de esa España Vaciada, el diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte , ha pedido en el Congreso una “fiscalidad diferenciada” en estos territorios porque es “un ejercicio de justicia”, y si el Estado no les ha dado los mismos servicios, “es justo que no paguen los mismos impuestos”.

Guitarte ha apreciado las buenas intenciones del Gobierno, pero ha recalcado que no son suficientes. “Pese a las declaraciones de buenas intenciones del Gobierno, hemos observado inercias en los ministerios que van en contra de la solución del problema”.

Pero todo esto requiere un paraguas digital y las infraestructuras adecuadas. Así, el documento de la España Vaciada vuelve al plan 100/30/30, que asegura la conectividad a internet en 100 megas simétricos en todo el territorio; garantiza el acceso a servicios básicos como la educación o sanidad en desplazamientos de no más de 30 minutos y una vía de alta capacidad a un máximo de 30 kilómetros de distancia de cualquier localidad.

El diputado de Teruel Existe ha subrayado que el principio de igualdad “que pregona la Constitución” debe cumplirse y la exigencia de que se aborden “soluciones urgentes va absolutamente en serio. Esto no puede quedar como otro momento histórico donde se habló de despoblación pero no se solucionó nada”. “Debe hacerse ya, no pregonarse”, ha remachado.

Perspectiva de género para “revertir la excesiva masculinización de los pueblos”

Además, el texto presentado este martes en el Congreso incorpora la “perspectiva de género” en todas las políticas, programas y leyes de la España Vaciada.

Se trata de elaborar una ley específica de apoyo a la mujer en el mundo rural, sostienen. Y en concreto, solicitan “crear condiciones que favorezcan el asentamiento de la población femenina para revertir la excesiva masculinización de los pueblos”.

En definitiva, el documento persigue que la despoblación y el desequilibrio territorial se considere “uno de los más graves problemas que sufre España” y propone un “nuevo horizonte político” con una “preocupación real” por buscar soluciones.

Y sugiere la creación de dos organismos que tenga como objetivos exclusivos la lucha contra la despoblación: una agencia española y otra europea, volcadas ambas en la misma meta con un horizonte a largo plazo y penalizado su uso partidista.