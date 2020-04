Juan Echanove, contra la "sarta de estupideces" del ministro de Cultura: "Me tienes caliente, Uribes"

El actor Juan Echanove ha cargado duramente contra el ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, al que acusa de dar de lado al cine por la crisis del coronavirus.

Echanove ha expresado su malestar en una publicación realizada en su cuenta de Instagram, donde ha compartido un vídeo de 9 minutos en el que muestra su enfado con el titular de Cultura tras sus palabras asegurando que “primero la vida y luego el cine” con las que justificaba la falta de ayudas al sector.

Uribes citó al cineasta Orson Welles durante una comparecencia que ha indignado tanto a Echanove que no ha podido evitar contestar a lo que considera una “sarta de estupideces”.

″¿Pero de qué vamos? ¿Orson Welles, tú Uribes? ¿Pero de qué vas?”, dice Echanove, quien asegura que el ministro desconoce el sector. “Qué pena, coño, Uribes, qué pena, coño, estar con tu gente, ¿tanto te ha costado? ¿Primero la vida y después el cine? ¡Anda, venga ya, hombre, Uribes, por favor! ¿Pero de qué vamos?”, añade el actor.

“Por lo que a mí respecta ya no eres mi ministro de Cultura, porque si no tengo cultura, ¿para qué coño quiero un ministro? Me tienes caliente, Uribes”, sigue Echanove, quien asegura que su enfado no tiene nada que ver con la ideología.

“No eres mi amigo, no lo eres y punto. Tampoco te va a importar mucho que yo considere que tú no eres mi amigo. Yo estoy acostumbrado a ver a muchos ministros y yo sigo siendo actor. Pero tú no seguirás siendo ministro de Cultura, desde luego que no, porque este sector no te lo va a permitir. ¡Hazte ministro de Deportes, coño, que es lo tuyo!”, añade Echanove.

El actor acusa a Uribes de no tener “ni puta idea” de Cultura. “Está a cargo de todas las UCI culturales de este país y no sabe operar”, afirma.