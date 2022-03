El aplaudido discurso de una diputada musulmana de Ceuta que calla a Vox: "Eres impresentable"

Ha sido una mañana tensa…sigo sin comprender que haya quienes no respetan a los demás ni acepten la pluralidad social. No quieren debatir, quieren imponer. No saben qué significa la democracia, solo aprovecharse de ella.Y lo que es peor,sólo buscan reventarlo todo.#pleno #ceuta pic.twitter.com/SBknMJqyQR