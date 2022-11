El BCE reclama al Gobierno un "análisis exhaustivo" del impuesto a la banca

DANIEL ROLAND via Getty Images

Desde el BCE advierten al Gobierno que deben comprobarlo exhaustivamente para que no plantee “riesgos para la estabilidad financiera, la resiliencia del sector bancario y la concesión de créditos”.

Asimismo, para el BCE la base sobre la que se establecería el gravamen temporal no tiene en cuenta todo el ciclo económico y no comprende, entre otros, los gastos de explotación ni el coste del riesgo de crédito, por lo que el importe del gravamen temporal “podría no ser proporcional a la rentabilidad de una entidad de crédito”.