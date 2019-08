El 16 de agosto es un día importante para Beatriz Rico. El 16 de agosto es el cumpleaños de su único hijo, Marco.

El joven nació en el 2000 y este año sopla 19 velas. Para celebrarlo, la actriz ha publicado un nostálgico álbum de fotos en Instagram, con 10 imágenes, en el que se ve cómo ha ido creciendo. En la última, la más actual, aparece en una piscina mirando a cámara.

“Feliz cumpleaños, amor de mi vida”, empieza diciendo en una emotiva publicación que dedica al joven aunque no puede taguearlo (luego explica por qué).

“Hace 19 años estaba yo en el hospital tamborileando los dedos encima de la tripa, deseando que llegaras (...) Cuando naciste, te pusieron encima de mi pecho. Llorabas y berreabas con los puñitos muy apretados; te miré, te toqué la cara y te dije ‘hola, soy mamá’. En ese momento, juro que dejaste de llorar, levantaste la cabeza como intentado saber quién hablaba y te tocaba, y muy asustado, volviste a llorar como si no hubiera un mañana. Y te llevaron con mucha prisa (...) Todo lo que vino luego lo quiero olvidar. Luchaste desde que eras un piojo por tu vida, peleaste y así salvaste también la mía”.

Rico agradece a Marco todo lo que ha hecho por ella —“sin ti no sería la persona más feliz del mundo”— y le lanza una pequeña pullita para aclarar por qué no lo etiqueta en su publicación. “Me tiene bloqueada 😂😂, no sé si podré etiquetarlo, creo que es marcoramirezzz o algo así... voy a intentarlo. Tranquilo, hijo. Que yo no te miro ni espío ni nada de nada. Palabra!! 🙌).