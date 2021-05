El dueño de un bar de Logroño explica el inusitado cobro que deja a muchos flipando en Twitter

Este cliente ha aceptado y, como se puede leer en la cuenta, Alberto Álvarez ha acertado por lo que ese cargo ha ido directo al bote: “Somos una cafetería familiar y al final los clientes son más amigos que otra cosa. Con el cachondeo te dicen ‘si al final vas a tener que cobrar por adivino’ y le he puesto el cargo e el ticket y se lo he dado”.

En la mañana del miércoles, un parroquiano dubitativo ha acudido al local y se ha dirigido al dueño sin saber qué iba a tomar: “Esta mañana venía alguien y decía ‘joder, es que no sé qué tomar’. Y bueno, le he dicho que si se lo adivinaba le cobraba una pequeña comisión de bote”.

Sobre la repercusión que está teniendo reconoce que se ha quedado “un poco alucinado” y ha tenido tiempo de responder a algunas críticas por el cobro, como una persona que le decía que era “ilegal” hacerlo: “Ya le he respondido que no se preocupe que le haremos el descuento por feo y así le anulamos el cargo”.

El dueño reconoce que llevan años “haciendo cosas de estas” y que cuando salió toda la historia del descuento para feos llegó a ser entrevistado en varios programas: desde Carlos Herrera (COPE) a Pepa Fernández (RNE) pasando por Por fin no es lunes (Onda Cero) y terminando en la televisión.

De hecho, ese descuento a feos ha llegado a convertirse en meme en países de América Latina.

Este local lleva abierto 18 años y, como toda la hostelería, se ha visto muy perjudicada por las restricciones a bares y restaurantes durante la pandemia. Pero Alberto no pierde nunca el buen humor.

“Nos hemos ido adaptando como todo el mundo. Cuando ha habido que cerrar, porque lo importante son los clientes, porque si fallecen no tenemos clientes, y no tenemos negocio. Adaptándonos y una vez que hemos venido intentando poner toda la seguridad posible. Al final, más que clientes tenemos amigos y poco a poco con el uso de la terraza más tarde o más temprano volveremos a funcionar. Apretándonos entre todos el cinturón pero con alegría. Otra cosa no, pero humor no nos falta”, ha señalado.