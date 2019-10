El español más joven en visitar todos los países del mundo

Cuando leí esa frase por primera vez trabajaba cuadrando hojas Excel de 9 de la mañana a 7 de la tarde en una conocida multinacional española. Me había ido bien, era una de las personas más jóvenes de mi categoría, había estado expatriado, y en esencia, había hecho todo lo que teóricamente había que hacer para ascender en la compañía y tener “éxito” en la vida. Sin embargo, el objetivo que realmente me quitaba el sueño era el de conocer todos los países del mundo. “Ya tendrás tiempo de viajar cuando te jubiles”, decían todos. Pero lo cierto es que yo pasaba todo mi tiempo libre buscando vuelos, nuevas rutas, investigando destinos y maravillas desconocidas. Tenía 29 años, y había apurado cada día de vacaciones de la última década para visitar 100 países. Si quería terminar lo que me faltaba, las remotas islas del Pacífico y Caribe, los países en conflicto y en guerra, y las logísticas imposibles de África Central y Occidental, iba a necesitar tiempo. Mucho tiempo.