El exministro Fernández Díaz, 'trending topic' tras contar que el papa le dijo que "el diablo quiere destruir España"

El exministro del Interior del PP Jorge Fernández Díaz ha protagonizado una de las tendencias de Twitter durante la mañana de este viernes al hacer pública una revelación que, según él, le hizo el papa Benedicto XVI.

En un vídeo que ha circulado por redes sociales, el expolítico popular ha asegurado que en 2015 y durante un encuentro que tuvieron y que se alargó casi una hora, el papa le dijo esas palabras.

“Le comenté los problemas que tenía España en esos momentos y me referí particularmente a Cataluña. Le dije que, por favor, rezara por España que hacía mucha falta. Su santidad seguro que es escuchado con mucho interés en el cielo”, ha empezado.

Fernández Díaz ha contado cómo fue la reacción del pontífice: “Me dijo que el diablo quiere destruir España. Me hizo una rapidísima y sumaria tesis de ideología de la historia. Me dijo el diablo y no el espíritu del mal. El diablo sabe los servicios prestados por España a la iglesia de Cristo, conoce la misión de España, la evangelización de América por España, el papel de España durante la contrarreforma, la persecución religiosa en los años 30 del pasado siglo. Me lo fue diciendo literalmente”.