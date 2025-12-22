Willy Bárcenas sorprende al decir todo esto de Pedro Sánchez

Willy Bárcenas pasó por A las bravas, el espacio de la Cadena SER, con una excusa perfectamente medida: presentar El perro que fuma, el nuevo disco de Taburete. La conversación arrancó por donde suele arrancar cuando hay promoción de por medio —concepto del álbum, evolución del grupo, gira—, pero terminó desviándose hacia un terreno mucho más resbaladizo cuando el presentador lanzó una pregunta directa, sin red y con mala leche justa: “¿podrías decir algo positivo sobre Pedro Sánchez?”.

Antes de llegar ahí, Bárcenas explicó el origen del título del disco, una metáfora que, según contó, le toca bastante más de cerca de lo que parece. El perro que fuma representa esa pelea constante entre la intención de hacer lo correcto y los impulsos que acaban torciendo el camino. “Es esa lucha continua por intentar hacer las cosas bien, hacer lo que realmente a uno le hace feliz, pero que acaba tropezando con su naturaleza, con ese perro que fuma que todos llevamos dentro. Algunos saben domarlo más y a mí me cuesta”, confesó el cantante, poniendo palabras a un concepto que atraviesa el disco.

El repaso a la trayectoria del grupo —desde Tres tequilas o Madama Yahuasca hasta La broma infinita— sirvió de calentamiento antes del momento incómodo. Cuando llegó la pregunta sobre el presidente del Gobierno, Bárcenas se tomó unos segundos, suspiró y dejó caer una respuesta en la que mezcló ironía, contención y una pizca de diplomacia inesperada. “Me lo pones complicado. A ver, es un tipo que se le ha infravalorado, es un tipo inteligente porque sin duda se le ha resucitado unas cuantas veces. Eso hay que valorarlo”, dijo, arrancando risas en el estudio.

La cosa no fue mucho más allá. El propio músico reconoció que el esfuerzo mental tenía límite y que la inspiración no terminaba de aparecer. “Lo que pasa es que no sé qué decirte bueno. Déjame que le dé una vuelta y si durante el programa me viene algo, yo te lo digo”, remató, dejando claro que, al menos por ahora, Sánchez no tendrá dedicatoria musical en el repertorio de Taburete.

La entrevista también dejó espacio para hablar del presente inmediato del grupo. El perro que fuma es el sexto álbum de estudio de la banda y llega acompañado de una gira que arrancará en Santander, con varias fechas ya colgando el cartel de agotado. Entre los nuevos temas, Bárcenas señaló Vino y cemento como “un himno de batalla”, una canción que ya ha superado a Sirenas como la más escuchada del grupo en Spotify.

Hubo tiempo, además, para abordar los prejuicios que han acompañado a Taburete desde sus primeros pasos y cómo ese cliché inicial se ha ido diluyendo con los años. “Al principio era un ambiente más pijo, pero ahora vemos mucha variedad, sobre todo en festivales y en Latinoamérica, donde no hay prejuicios ni etiquetas”, explicó Bárcenas. El disco nuevo, la gira en marcha y un comentario inesperado sobre el presidente del Gobierno: una visita promocional que acabó dando bastante más juego del previsto.